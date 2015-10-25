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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
СКА-Ростов - Афипс
СКА-Ростов - Афипс: обзор матча 25 октября 2015
СКА-Ростов
25.10.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
1 : 2
Завершен
Афипс
90+1'
А. Геворкян
47'
С. Бабенко
89'
А. Маслевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Ростов - Афипс
ГОЛ! 1:2!
А. Геворкян
90'
+1
90'
Замена
Ю. Иванов
️️️️
А. Маслевский
89'
ГОЛ! 0:2!
А. Маслевский
88'
Замена
С. Дрампов
️️️️
С. Ваниев
Желтая карточка
Р. Ходунов
85'
Замена
А. Маренич
️️️️
И. Захаров
80'
Замена
В. Ларинов
️️️️
М. Светозаров
74'
Замена
Р. Ходунов
️️️️
Е. Пронин
59'
Замена
М. Борисов
️️️️
Е. Охрименко
55'
47'
ГОЛ! 0:1!
С. Бабенко
Желтая карточка
С. Рябоконь
39'
Желтая карточка
Н. Казаченко
36'
12'
Желтая карточка
Р. Хибаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Ростов
61
Иннокентий Колесов
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
3
Николай Казаченко
ЦЗ
5
Евгений Охрименко
ПЗ
6
Артем Соболь
ЦП
13
Евгений Пронин
ЦП
10
Михаил Светозаров
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
61
Артем Геворкян
ЦФ
10
Вячеслав Боков
ЦФ
Афипс
1
Евгений Шамрин
ВР
25
Олег Правило
ЦЗ
15
Роман Хибаба
ЦЗ
44
Андрей Золотов
ЦЗ
95
Артем Кирьян
ЦЗ
3
Иван Юдин
ЦЗ
22
Филипп Черкасов
ЦП
9
Станислав Ваниев
ЦП
18
Максим Петрук
ЦП
23
Артем Маслевский
ЦФ
9
Сергей Бабенко
ЦФ
СКА-Ростов
95
Сергей Будко
ВР
3
Михаил Борисов
ЦЗ
71
Александр Маренич
ЛП
11
Влад Ларинов
ЦП
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
81
Роман Ходунов
ЦФ
Афипс
16
Владимир Чуев
ВР
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
77
Виталий Ижик
ЦЗ
25
Юрий Иванов
ЦП
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
3-5-2
61
Колесов
3
Рябоконь
3
Казаченко
5
Охрименко
13
Пронин
10
Светозаров
27
Захаров
77
Хинчагов
6
Соболь
10
Боков
61
Геворкян
3-2-3-2
1
Шамрин
44
Золотов
95
Кирьян
3
Юдин
25
Правило
15
Хибаба
22
Черкасов
9
Ваниев
18
Петрук
9
Бабенко
23
Маслевский
5
Охрименко
3
Борисов
3
Борисов
5
Охрименко
10
Светозаров
11
Ларинов
11
Ларинов
10
Светозаров
27
Захаров
71
Маренич
71
Маренич
27
Захаров
13
Пронин
81
Ходунов
81
Ходунов
13
Пронин
9
Ваниев
75
Дрампов
75
Дрампов
9
Ваниев
23
Маслевский
25
Иванов
25
Иванов
23
Маслевский
Остались в запасе
СКА-Ростов
Афипс
95
Сергей Будко
ВР
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
16
Владимир Чуев
ВР
77
Виталий Ижик
ЦЗ
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
Остались в запасе
95
Сергей Будко
ВР
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
Остались в запасе
16
Владимир Чуев
ВР
77
Виталий Ижик
ЦЗ
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
Статистика матча СКА-Ростов - Афипс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
СКА-Ростов
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
Локомотив
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