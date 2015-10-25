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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Волга
Шинник - Волга: обзор матча 25 октября 2015
Шинник
25.10.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 1
Завершен
Волга
27'
Н. Маляров (П)
83'
А. Щадин
90+1'
Н. Саталкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Волга
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Н. Саталкин
Замена
Н. Вовк
️️️️
Н. Маляров
90'
Замена
А. Мязин
️️️️
М. Земсков
84'
ГОЛ! 2:0!
А. Щадин
83'
80'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
И. Кухарчук
71'
Замена
К. Маляров
️️️️
Д. Полянин
Замена
Р. Войдель
️️️️
М. Султонов
69'
61'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Козлов
Замена
А. Айрапетян
️️️️
Д. Никитинский
58'
57'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Н. Замалиев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Маляров
27'
12'
Желтая карточка
К. Гарбуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
49
Иван Зынин
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
77
Леонид Родионов
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
87
Никита Саталкин
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
3-4-2-1
16
Яшин
15
Цховребов
33
Ламанж
97
Ятченко
7
Никитинский
7
Маляров
5
Платика
37
Сиротов
92
Щадин
28
Султонов
8
Земсков
4-3-1-2
1
Вавилин
6
Полянин
77
Прошин
25
Буйволов
19
Гарбуз
31
Леандро
15
Маляка
13
Замалиев
44
Кухарчук
11
Саркисов
32
Козлов
7
Маляров
50
Вовк
50
Вовк
7
Маляров
7
Никитинский
13
Айрапетян
13
Айрапетян
7
Никитинский
28
Султонов
20
Войдель
20
Войдель
28
Султонов
8
Земсков
87
Мязин
87
Мязин
8
Земсков
32
Козлов
77
Костюков
77
Костюков
32
Козлов
6
Полянин
7
Маляров
7
Маляров
6
Полянин
13
Замалиев
87
Саталкин
87
Саталкин
13
Замалиев
44
Кухарчук
9
Лукьянов
9
Лукьянов
44
Кухарчук
Остались в запасе
Шинник
Волга
77
Леонид Родионов
ЦП
49
Иван Зынин
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
49
Иван Зынин
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Волга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шинник
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