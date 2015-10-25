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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фрозиноне
Удинезе - Фрозиноне: обзор матча 25 октября 2015
Удинезе
25.10.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Фрозиноне
20'
Ф. Лоди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Фрозиноне
88'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
А. Фрара
Желтая карточка
Ф. Лоди
86'
78'
Замена
Ф. Дионизи
️️️️
А. Тонев
Замена
Р. Агирре
️️️️
А. Ди Натале
78'
Желтая карточка
М. Ваге
73'
71'
Желтая карточка
Н. Кастильо
Замена
С. Видмер
️️️️
А. Аднан
70'
Замена
Маркиньо
️️️️
Б. Фернандеш
67'
62'
Замена
Д. Соддимо
️️️️
М. Гори
Желтая карточка
Фелипе
26'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лоди
20'
15'
Желтая карточка
М. Гори
Желтая карточка
А. Аднан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Фрозиноне
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
4-3-1-2
1
Карнезис
6
Аднан
13
Ваге
5
Данило
27
Фелипе
7
Агьеманг-Баду
10
Лоди
88
Эденилсон
8
Фернандеш
10
Ди Натале
77
Теро
4-4-2
1
Леали
6
Кривелло
4
Руссо
23
Диаките
31
Киофани
24
Тонев
5
Гори
23
Саммарко
7
Фрара
15
Кастильо
29
Карлини
6
Аднан
30
Видмер
30
Видмер
6
Аднан
8
Фернандеш
77
Маркиньо
77
Маркиньо
8
Фернандеш
10
Ди Натале
17
Агирре
17
Агирре
10
Ди Натале
5
Гори
10
Соддимо
10
Соддимо
5
Гори
7
Фрара
9
Чиофани
9
Чиофани
7
Фрара
24
Тонев
18
Дионизи
18
Дионизи
24
Тонев
Остались в запасе
Удинезе
Фрозиноне
1
Алекс Мерет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Удинезе - Фрозиноне
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Удинезе Арена
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