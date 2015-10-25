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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Металлург Л - Витязь
Металлург Л - Витязь: обзор матча 25 октября 2015
Металлург Л
25.10.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
3 : 3
Завершен
Витязь
25'
К. Гоцук
70'
Р. Тимохин (П)
81'
Е. Фролов
40'
А. Киреев
58'
Н. Саламатов (П)
66'
Н. Саламатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Витязь
85'
Замена
М. Погонин
️️️️
А. Киреев
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Р. Ахвледиани
85'
83'
Замена
И. Бояров
️️️️
А. Крючков
ГОЛ! 3:3!
Е. Фролов
81'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Р. Тимохин
70'
69'
Желтая карточка
А. Новиков
68'
Замена
Е. Воронин
️️️️
А. Юрьев
66'
ГОЛ! 1:3!
Н. Саламатов
Замена
Р. Еремеев
️️️️
С. Белоусов
65'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Саламатов
Красная карточка
А. Овчинников
57'
Желтая карточка
А. Овчинников
57'
Желтая карточка
Е. Фролов
57'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Титов
53'
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Киреев
ГОЛ! 1:0!
К. Гоцук
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
15
Антон Новиков
ЦЗ
25
Алексей Храпов
ЦЗ
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
94
Богдан Ващенко
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
8
Виктор Чувилов
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
22
Антон Киреев
АП
18
Александр Юрьев
ЦФ
21
Антон Крючков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Металлург Л
1
Иван Скрипник
ВР
13
Роман Еремеев
ЦП
21
Евгений Костин
ЦП
14
Глеб Подковыров
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
24
Максим Большаков
ЦФ
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
10
Михаил Погонин
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
19
Игорь Бояров
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
27
Иван Борисов
ЦФ
3-4-3
16
Кобзев
2
Титов
22
Кожемякин
24
Гоцук
29
Фролов
7
Белоусов
7
Иванников
5
Викторов
10
Овчинников
9
Ахвледиани
34
Титов
4-2-1-1-2
18
Исупов
94
Ващенко
25
Храпов
17
Кулешов
15
Новиков
35
Енин
8
Чувилов
10
Саламатов
22
Киреев
21
Крючков
18
Юрьев
7
Белоусов
13
Еремеев
13
Еремеев
7
Белоусов
34
Титов
45
Тимохин
45
Тимохин
34
Титов
9
Ахвледиани
84
Молтенинов
84
Молтенинов
9
Ахвледиани
22
Киреев
10
Погонин
10
Погонин
22
Киреев
21
Крючков
19
Бояров
19
Бояров
21
Крючков
18
Юрьев
37
Воронин
37
Воронин
18
Юрьев
Остались в запасе
Металлург Л
Витязь
21
Евгений Костин
ЦП
14
Глеб Подковыров
ЦП
24
Максим Большаков
ЦФ
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
16
Александр Малыгин
ВР
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
21
Никита Голуб
ЦФ
27
Иван Борисов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Остались в запасе
21
Евгений Костин
ЦП
14
Глеб Подковыров
ЦП
24
Максим Большаков
ЦФ
1
Иван Скрипник
ВР
Остались в запасе
16
Александр Малыгин
ВР
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
21
Никита Голуб
ЦФ
27
Иван Борисов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Металлург Л - Витязь
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Фаустов
(Старый Оскол)
Стадион:
Металлург
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