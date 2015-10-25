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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Сокол
Волгарь - Сокол: обзор матча 25 октября 2015
Волгарь
25.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 0
Завершен
Сокол
14'
А. Сутормин
19'
О. Алейник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Сокол
Желтая карточка
Е. Стешин
88'
Замена
Т. Букия
️️️️
Б. Петрович
75'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
А. Алхазов
66'
65'
Замена
К. Муллин
️️️️
Р. Сабитов
Замена
С. Веркашанский
️️️️
О. Алейник
65'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
А. Коломийченко
58'
Желтая карточка
С. Терехов
56'
38'
Желтая карточка
И. Лозенков
34'
Желтая карточка
М. Трусевич
32'
Замена
М. Бурченко
️️️️
А. Молодцов
31'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Радченко
ГОЛ! 2:0!
О. Алейник
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Сутормин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
34
Олег Алейник
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
8
Максим Бурченко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-2-4-1
71
Бучнев
23
Зуйков
76
Стешин
13
Иванов
32
Терехов
11
Сутормин
34
Алейник
33
Кренделев
11
Петрович
15
Коломийченко
13
Алхазов
4-3-1-2
31
Пчелинцев
27
Молодцов
29
Горбатюк
20
Столяренко
14
Лозенков
70
Шевчук
34
Сабитов
30
Трусевич
77
Романенко
27
Радченко
11
Дегтярев
34
Алейник
9
Веркашанский
9
Веркашанский
34
Алейник
13
Алхазов
10
Газзаев
10
Газзаев
13
Алхазов
11
Петрович
10
Букия
10
Букия
11
Петрович
15
Коломийченко
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
15
Коломийченко
27
Молодцов
8
Бурченко
8
Бурченко
27
Молодцов
34
Сабитов
9
Муллин
9
Муллин
34
Сабитов
27
Радченко
24
Коротаев
24
Коротаев
27
Радченко
Остались в запасе
Волгарь
Сокол
88
Степан Сикач
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
88
Руслан Болов
ЦФ
77
Максим Андреев
АП
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
77
Максим Андреев
АП
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Волгарь - Сокол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
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0 : 1
24.10.2026
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Родина-2
1 : 1
18.10.2026
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1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Центральный
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