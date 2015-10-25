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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Труа
Бордо - Труа: обзор матча 25 октября 2015
Бордо
25.10.2015, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Труа
78'
А. Унас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Труа
Замена
Т. Туре
️️️️
Д. Ролан
84'
79'
Замена
Л. Карабуе
️️️️
С. Дарбио
ГОЛ! 1:0!
А. Унас
78'
77'
Желтая карточка
Ж. Мартинс Перейра
75'
Желтая карточка
С. Дарбио
73'
Замена
Б. Переа
️️️️
Ф. Камю
69'
Замена
А. Нгонгка
️️️️
М. Дабо
Замена
А. Унас
️️️️
В. Хазри
67'
Желтая карточка
Л. Сане
58'
35'
Желтая карточка
К. Мавинга
Замена
М. Гайич
️️️️
Ф. Жилберт
31'
23'
Желтая карточка
Т. Аяссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
29
Жесси Пи
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
14
Томас Туре
ЦФ
Труа
1
Денис Петрич
ВР
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
34
Брайан Переа
ЦФ
4-2-4
16
Каррассо
29
Пундж
22
Сане
23
Пабло
24
Жилберт
18
Плашил
8
Шантом
10
Хазри
27
Кривелли
4
Ролан
6
Савье
4-4-1
13
Бернардони
35
Дабо
22
Весковац
17
Мавинга
7
Мартинс Перейра
23
Камю
10
Ниве
8
Дарбио
4
Аяссе
10
Жан
24
Жилберт
22
Гайич
22
Гайич
24
Жилберт
10
Хазри
96
Унас
96
Унас
10
Хазри
4
Ролан
14
Туре
14
Туре
4
Ролан
35
Дабо
16
Нгонгка
16
Нгонгка
35
Дабо
8
Дарбио
24
Карабуе
24
Карабуе
8
Дарбио
23
Камю
34
Переа
34
Переа
23
Камю
Остались в запасе
Бордо
Труа
40
Жером Приор
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
19
Джимми Кабо
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
8
Йоанн Кур
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
Остались в запасе
19
Джимми Кабо
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
8
Йоанн Кур
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Бордо - Труа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Шабан Дельма
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