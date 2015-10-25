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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Спартак-Нальчик - Черноморец
Спартак-Нальчик - Черноморец: обзор матча 25 октября 2015
Спартак-Нальчик
25.10.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
90+1'
А. Дашаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Черноморец
90'
+1
Желтая карточка
Б. Мустафаев
ГОЛ! 1:0!
А. Дашаев
90'
+1
Желтая карточка
А. Балкаров
82'
Замена
Х. Ахриев
️️️️
А. Каркаев
82'
78'
Замена
А. Абрамов
️️️️
В. Дубовой
Замена
А. Богатырев
️️️️
А. Бажев
78'
77'
Замена
В. Медников
️️️️
Н. Бояринцев
Замена
И. Тлупов
️️️️
М. Гугуев
69'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
М. Дзахмишев
59'
Замена
А. Балкаров
️️️️
Н. Дроздов
53'
46'
Замена
А. Шевченко
️️️️
Д. Хасцаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
14
Алим Каркаев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Черноморец
1
Иван Комиссаров
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
2
Владислав Дубовой
ЦЗ
3
Евгений Корнилов
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
2
Анатолий Пуляев
ПП
17
Дзамболат Хасцаев
ЦФ
18
Николай Бояринцев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Спартак-Нальчик
93
Алексей Городовой
ВР
7
Азамат Балкаров
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
75
Владислав Семёнов
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
29
Алексей Абрамов
ЦП
94
Станислав Захарченко
ЦП
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
20
Владислав Фулга
ЦП
17
Вениамин Медников
ЦП
24
Анатолий Шевченко
ЦФ
4-1-3-2
1
Антипов
7
Соблиров
3
Мурачев
4
Дашаев
91
Кузнецов
34
Дроздов
14
Каркаев
36
Гурфов
11
Дзахмишев
9
Гугуев
9
Бажев
3-1-3-2
1
Комиссаров
2
Дубовой
3
Корнилов
96
Кузнецов
21
Кокоев
2
Пуляев
8
Кочубей
11
Лусикян
18
Бояринцев
17
Хасцаев
34
Дроздов
7
Балкаров
7
Балкаров
34
Дроздов
11
Дзахмишев
7
Крамаренко
7
Крамаренко
11
Дзахмишев
14
Каркаев
21
Ахриев
21
Ахриев
14
Каркаев
9
Бажев
26
Богатырев
26
Богатырев
9
Бажев
9
Гугуев
11
Тлупов
11
Тлупов
9
Гугуев
17
Хасцаев
24
Шевченко
24
Шевченко
17
Хасцаев
2
Дубовой
29
Абрамов
29
Абрамов
2
Дубовой
18
Бояринцев
17
Медников
17
Медников
18
Бояринцев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Черноморец
93
Алексей Городовой
ВР
75
Владислав Семёнов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
94
Станислав Захарченко
ЦП
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
20
Владислав Фулга
ЦП
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
75
Владислав Семёнов
ЦП
Остались в запасе
94
Станислав Захарченко
ЦП
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
20
Владислав Фулга
ЦП
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гуренко
(Астрахань)
Стадион:
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