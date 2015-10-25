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РПЛ 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 25 октября 2015
Динамо
25.10.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Спартак
16'
А. Кокорин
66'
П. Погребняк
21'
К. Промес
68'
Д. Давыдов
90+1'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спартак
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
К. Промес
Пас отдал
Д. Давыдов
Желтая карточка
И. Денисов
86'
84'
Желтая карточка
Д. Глушаков
Желтая карточка
Ю. Жирков
76'
Замена
А. Соснин
️️️️
А. Катрич
74'
72'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
А. Озбилиз
68'
ГОЛ! 2:2!
Д. Давыдов
Пас отдал
Д. Глушаков
ГОЛ! 2:1!
П. Погребняк
66'
58'
Замена
А. Зуев
️️️️
Е. Макеев
57'
Травма
Е. Макеев
51'
Желтая карточка
С. Боккетти
46'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
А. Зотов
33'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
21'
ГОЛ! 1:1!
К. Промес
Пас отдал
Д. Комбаров
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Ю. Жирков
16'
7'
Желтая карточка
С. Таски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПАЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
21
Александр Зотов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Габулов
18
Жирков
18
Морозов
34
Козлов
27
Живоглядов
27
Денисов
47
Зобнин
77
Катрич
88
Ташаев
9
Кокорин
88
Погребняк
3-3-3-1
32
Ребров
34
Макеев
35
Таски
16
Боккетти
18
Паршивлюк
21
Зотов
23
Комбаров
15
Широков
23
Озбилиз
88
Глушаков
10
Промес
77
Катрич
23
Соснин
23
Соснин
77
Катрич
34
Макеев
17
Зуев
17
Зуев
34
Макеев
23
Озбилиз
52
Леонтьев
52
Леонтьев
23
Озбилиз
21
Зотов
88
Давыдов
88
Давыдов
21
Зотов
Остались в запасе
Динамо
Спартак
27
Валерий Сарамутин
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
27
Валерий Сарамутин
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Динамо - Спартак
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Николай Богач (Люберцы)
Инспектор:
Сергей Французов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
НТВ, Спорт Плюс, Наш Футбол
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