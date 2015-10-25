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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал Сосьедад
Леванте - Реал Сосьедад: обзор матча 25 октября 2015
Леванте
25.10.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 4
Завершен
Реал Сосьедад
8'
К. Вела
35'
И. Агиррече
82'
А. Ильярраменди
84'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал Сосьедад
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Желтая карточка
Р. Марти
90'
+2
Вторая желтая
Дейверсон
90'
85'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
К. Вела
84'
ГОЛ! 0:4!
К. Вела
Пас отдал
Г. Кастро
83'
Замена
С. Каналес
️️️️
Д. Зурутуса
82'
ГОЛ! 0:3!
А. Ильярраменди
Пас отдал
Г. Кастро
75'
Замена
Г. Кастро
️️️️
И. Агиррече
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Ж. Лерма
62'
Желтая карточка
Ж. Лерма
55'
Желтая карточка
З. Феддаль
48'
Замена
Н. Гилас
️️️️
Хуанфран
46'
Замена
Верса
️️️️
Х. Мари
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
И. Агиррече
Пас отдал
Х. Прието
Желтая карточка
Дейверсон
21'
14'
Желтая карточка
М. Бергара
13'
Желтая карточка
М. Гонсалес
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
23
Рубен
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
12
Верса
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
3-1-3-3
23
Рубен
12
Хуанфран
3
Феддаль
3
Гарсия
6
Хосе Мари
6
Камараса
8
Лерма
23
Симао
25
Моралес
9
Марти
16
Дейверсон
4-4-2
28
Рульи
2
Сальдуа
26
Мартинес
3
Гонсалес
17
Бершиче
10
Прието
14
Ильярраменди
5
Бергара
17
Зурутуса
10
Вела
9
Агиррече
8
Лерма
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Лерма
6
Хосе Мари
12
Верса
12
Верса
6
Хосе Мари
12
Хуанфран
9
Гилас
9
Гилас
12
Хуанфран
9
Агиррече
5
Кастро
5
Кастро
9
Агиррече
17
Зурутуса
20
Каналес
20
Каналес
17
Зурутуса
10
Вела
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
10
Вела
Остались в запасе
Леванте
Реал Сосьедад
13
Диего Мариньо
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
77
Брума
ЛВ
13
Ойер
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
13
Ойер
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Леванте - Реал Сосьедад
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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