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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Луч
Тюмень - Луч: обзор матча 25 октября 2015
Тюмень
25.10.2015, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 0
Завершен
Луч
8'
Д. Кленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Луч
Желтая карточка
М. Маркин
90'
+3
Замена
Р. Локтионов
️️️️
Д. Кленкин
90'
+1
Замена
М. Маркин
️️️️
Х. Мамтов
90'
86'
Вторая желтая
О. Бабенков
Замена
А. Пустозеров
️️️️
А. Павленко
82'
78'
Желтая карточка
Д. Гузь
72'
Желтая карточка
О. Бабенков
61'
Замена
И. Столбовой
️️️️
М. Зюзин
61'
Замена
М. Казанков
️️️️
М. Козлов
Желтая карточка
А. Павленко
53'
45'
Замена
О. Бабенков
️️️️
А. Гаджибеков
Желтая карточка
Р. Абазов
33'
27'
Желтая карточка
М. Зюзин
ГОЛ! 1:0!
Д. Кленкин
8'
Желтая карточка
Н. Теленков
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Луч
70
Александр Котляров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
44
Денис Клопков
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
72
Сергей Кошелев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
3-2-3-1
35
Телков
19
Пономарев
77
Павленко
30
Таказов
2
Кичин
57
Абазов
20
Теленков
4
Кленкин
27
Чудин
9
Мамтов
3-3-3-1
70
Котляров
3
Гаджибеков
55
Гузь
12
Пономаренко
28
Семенов
10
Козлов
2
Кренделев
4
Славнов
15
Зюзин
44
Клопков
6
Нивалдо
9
Мамтов
93
Маркин
93
Маркин
9
Мамтов
77
Павленко
4
Пустозеров
4
Пустозеров
77
Павленко
4
Кленкин
4
Локтионов
4
Локтионов
4
Кленкин
10
Козлов
60
Казанков
60
Казанков
10
Козлов
3
Гаджибеков
4
Бабенков
4
Бабенков
3
Гаджибеков
15
Зюзин
24
Столбовой
24
Столбовой
15
Зюзин
Остались в запасе
Тюмень
Луч
72
Сергей Кошелев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
3
Максим Насадюк
ЦП
67
Сергей Колычев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
Остались в запасе
72
Сергей Кошелев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
67
Сергей Колычев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Луч
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
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