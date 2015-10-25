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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Торпедо - Зенит
Торпедо - Зенит: обзор матча 25 октября 2015
Торпедо
25.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
15'
К. Кертанов
27'
К. Подкорытов
49'
А. Аброскин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Зенит
90'
+1
Желтая карточка
А. Леднев
90'
Замена
Д. Булатов
️️️️
А. Цыбиков
Замена
Д. Савичев
️️️️
А. Степанов
90'
Замена
И. Мельников
️️️️
К. Подкорытов
90'
Замена
Е. Ежов
️️️️
Ю. Петраков
85'
83'
Замена
А. Леднев
️️️️
К. Муромцев
Замена
В. Скородумов
️️️️
Ф. Дворецков
79'
73'
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Аброскин
49'
ГОЛ! 2:1!
А. Аброскин
39'
Желтая карточка
Д. Зинович
38'
Замена
В. Еремеев
️️️️
А. Адамян
ГОЛ! 2:0!
К. Подкорытов
27'
21'
Желтая карточка
А. Адамян
ГОЛ! 1:0!
К. Кертанов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
28
Николай Погребняк
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
57
Константин Подкорытов
ЦП
6
Константин Павлов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Юрий Петраков
ПП
30
Александр Степанов
ЦФ
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Зенит
16
Петр Букиевский
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
94
Кирилл Муромцев
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
31
Артур Адамян
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
23
Евгений Захаров
ЦП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ирышков
Торпедо
89
Никита Игнатов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
67
Валерий Скородумов
ЦФ
Зенит
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
3
Максим Игошин
ЦЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
20
Александр Молчанов
ЦП
63
Максим Лепский
ЦФ
21
Денис Булатов
ЦФ
3-4-1-2
31
Багаутдинов
28
Погребняк
2
Шумейко
6
Шустиков
57
Подкорытов
6
Павлов
22
Дворецков
77
Петраков
18
Кертанов
77
Тюпиков
30
Степанов
3-4-2
16
Букиевский
99
Барышников
94
Муромцев
25
Ревякин
31
Адамян
10
Маматюк
23
Захаров
38
Зинович
11
Аброскин
11
Бикчантаев
30
Степанов
95
Савичев
95
Савичев
30
Степанов
22
Дворецков
67
Скородумов
67
Скородумов
22
Дворецков
77
Петраков
66
Ежов
66
Ежов
77
Петраков
57
Подкорытов
32
Мельников
32
Мельников
57
Подкорытов
94
Муромцев
14
Леднев
14
Леднев
94
Муромцев
11
Аброскин
63
Лепский
63
Лепский
11
Аброскин
14
Цыбиков
21
Булатов
21
Булатов
14
Цыбиков
31
Адамян
8
Еремеев
8
Еремеев
31
Адамян
Остались в запасе
Торпедо
Зенит
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
89
Никита Игнатов
ВР
Главный тренер
Валерий Петраков
3
Максим Игошин
ЦЗ
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
20
Александр Молчанов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Ирышков
Остались в запасе
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
89
Никита Игнатов
ВР
Остались в запасе
3
Максим Игошин
ЦЗ
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
20
Александр Молчанов
ЦП
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Дмитрий Ирышков
Статистика матча Торпедо - Зенит
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
академии "Спартак"
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