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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ангушт - Терек-2
Ангушт - Терек-2: обзор матча 25 октября 2015
Ангушт
25.10.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
1 : 0
Завершен
Терек-2
61'
С. Гаракоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Терек-2
90'
Замена
И. Акаев
️️️️
М. Адаев
Замена
И. Албогочиев
️️️️
З. Ахкильгов
89'
Замена
А. Коттоев
️️️️
А. Волков
87'
Замена
И. Цуроев
️️️️
А. Прус
83'
67'
Замена
З. Майсултанов
️️️️
А. Гарисултанов
Замена
А. Барахоев
️️️️
А. Дзейтов
66'
ГОЛ! 1:0!
С. Гаракоев
61'
Желтая карточка
Х. Аушев
57'
Желтая карточка
А. Дзейтов
45'
Желтая карточка
А. Волков
38'
36'
Желтая карточка
А. Кацаев
Желтая карточка
А. Аушев
36'
31'
Желтая карточка
А. Абубакаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
30
Александр Волков
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
22
Сергей Шаров
ОП
19
Константин Михайлов
ЦП
17
Альберт Прус
ЦП
15
Зелимхан Ахкильгов
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Терек-2
81
Магомед Майрбеков
ВР
95
Ахмед Абубакаров
ЛЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
78
Аслан Янарсаев
ЦП
90
Заур Осмаев
ЦП
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
8
Шарапудин Шалбузов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
20
Адам Коттоев
ЦП
7
Ахмед Барахоев
ЦП
32
Борис Мержоев
ЦФ
70
Олег Журавлев
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Терек-2
27
Рамзан Асаев
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
87
Ислам Акаев
ЦП
98
Муслим Асхабов
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
77
Али Кадыров
ЦФ
4-1-5
1
Хамхоев
5
Аушев
30
Волков
97
Аушев
14
Кишев
22
Шаров
19
Михайлов
17
Прус
15
Ахкильгов
8
Дзейтов
33
Гаракоев
4-5-1
81
Майрбеков
60
Гарисултанов
36
Адаев
44
Кадиев
95
Абубакаров
10
Кацаев
72
Абдурашидов
8
Шалбузов
83
Гераев
90
Осмаев
78
Янарсаев
15
Ахкильгов
55
Албогочиев
55
Албогочиев
15
Ахкильгов
30
Волков
20
Коттоев
20
Коттоев
30
Волков
8
Дзейтов
7
Барахоев
7
Барахоев
8
Дзейтов
17
Прус
9
Цуроев
9
Цуроев
17
Прус
60
Гарисултанов
10
Майсултанов
10
Майсултанов
60
Гарисултанов
36
Адаев
87
Акаев
87
Акаев
36
Адаев
Остались в запасе
Ангушт
Терек-2
32
Борис Мержоев
ЦФ
28
Ибрагим Шибилов
ВР
70
Олег Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
77
Али Кадыров
ЦФ
98
Муслим Асхабов
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
27
Рамзан Асаев
ВР
Остались в запасе
32
Борис Мержоев
ЦФ
28
Ибрагим Шибилов
ВР
70
Олег Журавлев
ЦФ
Остались в запасе
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
77
Али Кадыров
ЦФ
98
Муслим Асхабов
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
27
Рамзан Асаев
ВР
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Статистика матча Ангушт - Терек-2
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
Терек-2
0 : 3
24.05.2016
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
Черноморец
1 : 0
17.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Терек-2
0 : 0
10.05.2016
Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
Машук-КМВ
2 : 0
03.05.2016
Терек-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сальников
(Краснодар)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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