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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Аталанта
Ювентус - Аталанта: обзор матча 25 октября 2015
Ювентус
25.10.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
28'
П. Дибала
49'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Аталанта
Замена
С. Стураро
️️️️
С. Хедира
89'
Пенальти не реализован!
П. Погба
79'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Манджукич
77'
73'
Вторая желтая
Р. Толой
73'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
М. де Рон
Желтая карточка
П. Дибала
61'
56'
Желтая карточка
Р. Толой
54'
Желтая карточка
А. Грасси
52'
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Моралес
Желтая карточка
К. Маркизио
51'
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
Пас отдал
П. Дибала
49'
46'
Замена
А. Масиелло
️️️️
Д. Беллини
Замена
К. Асамоа
️️️️
Р. Перейра
37'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
П. Погба
28'
25'
Желтая карточка
М. де Рон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
3-4-1-2
1
Буффон
27
Эвра
19
Бонуччи
14
Кьеллини
28
Хедира
8
Погба
19
Падоин
10
Маркизио
37
Перейра
21
Дибала
9
Манджукич
4-1-3-1-1
57
Спортиелло
3
Драме
2
Толой
29
Палетта
6
Беллини
15
де Рон
10
Моралес
27
Куртич
33
Грасси
77
Д'Алессандро
51
Пинилья
37
Перейра
27
Асамоа
27
Асамоа
37
Перейра
28
Хедира
27
Стураро
27
Стураро
28
Хедира
9
Манджукич
21
Мората
21
Мората
9
Манджукич
6
Беллини
5
Масиелло
5
Масиелло
6
Беллини
15
де Рон
8
Мильяччо
8
Мильяччо
15
де Рон
10
Моралес
10
Гомес
10
Гомес
10
Моралес
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Ювентус - Аталанта
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Спорт Плюс
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