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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сассуоло
Милан - Сассуоло: обзор матча 25 октября 2015
Милан
25.10.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
31'
К. Бакка (П)
86'
Л. Адриано
53'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сассуоло
Замена
К. Хонда
️️️️
А. Черчи
90'
87'
Желтая карточка
С. Миссироли
ГОЛ! 2:1!
Л. Адриано
86'
77'
Замена
Э. Терранова
️️️️
Д. Берарди
71'
Желтая карточка
П. Каннаваро
71'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
К. Лариби
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Ю. Куцка
70'
Замена
Л. Адриано
️️️️
А. Поли
60'
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Берарди
Желтая карточка
И. Абате
33'
31'
Желтая карточка
Д. Берарди
31'
Замена
Д. Пеголо
️️️️
А. Флоро Флорес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Бакка
31'
29'
Красная карточка
А. Консильи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
5
Карим Лариби
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Диего Лопес
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Сусо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-4-2
1
Доннарумма
13
Антонелли
33
Алекс
26
Романьоли
20
Абате
7
Бонавентура
18
Монтоливо
33
Куцка
15
Поли
7
Черчи
70
Бакка
4-3-1-2
47
Консильи
24
Врсалько
15
Ачерби
13
Пелузо
28
Каннаваро
5
Лариби
6
Миссироли
4
Маньянелли
94
Берарди
92
Дефрель
9
Флоро Флорес
7
Черчи
3
Хонда
3
Хонда
7
Черчи
33
Куцка
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
33
Куцка
15
Поли
4
Адриано
4
Адриано
15
Поли
9
Флоро Флорес
25
Пеголо
25
Пеголо
9
Флоро Флорес
94
Берарди
20
Терранова
20
Терранова
94
Берарди
5
Лариби
11
Сансоне
11
Сансоне
5
Лариби
Остались в запасе
Милан
Сассуоло
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Диего Лопес
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Диего Лопес
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Милан - Сассуоло
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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