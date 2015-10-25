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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эйбар
Барселона - Эйбар: обзор матча 25 октября 2015
Барселона
25.10.2015, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 9 тур
3 : 1
Завершен
Эйбар
20'
Л. Суарес
49'
Л. Суарес
84'
Л. Суарес
10'
Борха
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эйбар
90'
+4
Желтая карточка
Э. Исрафилов
Желтая карточка
Неймар
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
А. Капа
Желтая карточка
Ж. Пике
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
84'
Красная карточка
Х. Маскерано
82'
81'
Желтая карточка
А. Пантич
78'
Замена
Сауль
️️️️
Т. Инуи
65'
Желтая карточка
Д. Юнка
59'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
Замена
Ж. Матье
️️️️
М. Бартра
56'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
С. Рамирес
55'
53'
Замена
С. Энрих
️️️️
С. Верди
Желтая карточка
И. Ракитич
50'
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
49'
46'
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
Д. Гарсия
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Рамирес
20'
10'
ГОЛ! 0:1!
Борха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Сандро Рамирес
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
90
Симоне Верди
АП
20
Кеко
ПП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Дуглас
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
5
Бартра
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
14
Маскерано
11
Ракитич
10
Неймар
19
Рамирес
9
Суарес
4-1-2-2-1
13
Риесго
2
Капа
15
дос Сантос
2
Пантич
17
Юнка
14
Дани Гарсия
20
Кеко
8
Эскаланте
90
Верди
14
Инуи
17
Борха
5
Бартра
22
Матье
22
Матье
5
Бартра
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
19
Рамирес
14
Инуи
11
Сауль
11
Сауль
14
Инуи
14
Дани Гарсия
23
Исрафилов
23
Исрафилов
14
Дани Гарсия
90
Верди
9
Энрих
9
Энрих
90
Верди
Остались в запасе
Барселона
Эйбар
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Дуглас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Дуглас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Барселона - Эйбар
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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