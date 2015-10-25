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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Локомотив - Калуга
Локомотив - Калуга: обзор матча 25 октября 2015
Локомотив
25.10.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
1 : 1
Завершен
Калуга
53'
С. Чернышов
1'
А. Каштанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Калуга
90'
Замена
Д. Евланов
️️️️
А. Немыченков
Замена
А. Васильев
️️️️
С. Чернышов
90'
83'
Желтая карточка
А. Немыченков
Замена
М. Белов
️️️️
О. Ткачев
83'
Замена
А. Демида
️️️️
Д. Агапцев
81'
74'
Замена
Н. Емельянов
️️️️
А. Ерохин
71'
Замена
Е. Лямцев
️️️️
В. Коноплев
63'
Замена
Д. Баранов
️️️️
В. Сысуев
Замена
А. Середа
️️️️
А. Еремин
54'
ГОЛ! 1:1!
С. Чернышов
53'
Желтая карточка
А. Богатырев
25'
24'
Желтая карточка
А. Ерохин
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Каштанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
64
Илья Баульчев
ЦЗ
17
Артем Стручков
ЦЗ
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
6
Алексей Еремин
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
36
Игорь Фатеев
ЦП
24
Олег Ткачев
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
Калуга
40
Алексей Чернов
ВР
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
2
Сергей Храпов
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
11
Александр Скворцов
ОП
77
Александр Немыченков
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
10
Сергей Анохин
ЦФ
88
Александр Ерохин
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Локомотив
30
Сергей Баркалов
ВР
12
Александр Васильев
ЦЗ
92
Михаил Белов
ОП
5
Андрей Чикунов
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
91
Алексей Демида
ЦФ
20
Антон Середа
ЦФ
Калуга
22
Максим Блинов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
13
Дмитрий Баранов
ЦП
25
Никита Емельянов
ЦП
20
Евгений Лямцев
ЦФ
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
9
Евгений Лосев
ЦФ
3-5-2
16
Алфимов
64
Баульчев
17
Стручков
13
Кожемякин
21
Бороздин
9
Богатырев
36
Фатеев
24
Ткачев
6
Еремин
48
Чернышов
10
Агапцев
2-1-3-4
40
Чернов
48
Коноплев
2
Храпов
11
Скворцов
77
Немыченков
10
Сысуев
28
Оганесян
7
Семин
79
Каштанов
88
Ерохин
10
Анохин
10
Агапцев
91
Демида
91
Демида
10
Агапцев
24
Ткачев
92
Белов
92
Белов
24
Ткачев
6
Еремин
20
Середа
20
Середа
6
Еремин
48
Чернышов
12
Васильев
12
Васильев
48
Чернышов
48
Коноплев
20
Лямцев
20
Лямцев
48
Коноплев
10
Сысуев
13
Баранов
13
Баранов
10
Сысуев
77
Немыченков
17
Евланов
17
Евланов
77
Немыченков
88
Ерохин
25
Емельянов
25
Емельянов
88
Ерохин
Остались в запасе
Локомотив
Калуга
30
Сергей Баркалов
ВР
5
Андрей Чикунов
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
9
Евгений Лосев
ЦФ
22
Максим Блинов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Остались в запасе
30
Сергей Баркалов
ВР
5
Андрей Чикунов
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
Остались в запасе
9
Евгений Лосев
ЦФ
22
Максим Блинов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Статистика матча Локомотив - Калуга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кузнецов
(Иваново)
Стадион:
Локомотив
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