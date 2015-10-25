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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Cибирь
Оренбург - Cибирь: обзор матча 25 октября 2015
Оренбург
25.10.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 1
Завершен
Cибирь
22'
А. Делькин
65'
А. Делькин
26'
А. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Cибирь
89'
Замена
И. Якупов
️️️️
М. Житнев
Замена
А. Зюзинс
️️️️
Р. Воробьев
88'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Коронов
83'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Делькин
77'
Замена
А. Друзин
️️️️
С. Бреев
73'
72'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
Р. Беляев
ГОЛ! 2:1!
А. Делькин
65'
51'
Желтая карточка
А. Иванов
39'
Замена
А. Гладышев
️️️️
В. Ларенц
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Иванов
ГОЛ! 1:0!
А. Делькин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
10
Парняков
15
Андреев
26
Васиев
8
Афонин
12
Малых
84
Воробьев
23
Бреев
14
Коронов
90
Делькин
4-1-4-1
22
Цыган
44
Ларенц
4
Выходил
3
Плопа
59
Иванов
33
Дышеков
99
Житнев
37
Чеботару
8
Макаренко
83
Харитонов
7
Беляев
14
Коронов
70
Кабутов
70
Кабутов
14
Коронов
23
Бреев
30
Друзин
30
Друзин
23
Бреев
84
Воробьев
17
Зюзинс
17
Зюзинс
84
Воробьев
90
Делькин
14
Аппаев
14
Аппаев
90
Делькин
99
Житнев
98
Якупов
98
Якупов
99
Житнев
7
Беляев
32
Скороходов
32
Скороходов
7
Беляев
44
Ларенц
5
Гладышев
5
Гладышев
44
Ларенц
Остались в запасе
Оренбург
Cибирь
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
12
Алексей Кувшинов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
52
Евгений Зиновьев
ПП
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
12
Алексей Кувшинов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
52
Евгений Зиновьев
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Cибирь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Газовик
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