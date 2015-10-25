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РПЛ 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 25 октября 2015
Ахмат
25.10.2015, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - ЦСКА
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
И. Айссати
90'
+3
90'
Желтая карточка
А. Муса
86'
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Еременко
85'
Замена
А. Цауня
️️️️
Г. Миланов
Замена
М. Митришев
️️️️
З. Садаев
79'
Замена
М. Рыбус
️️️️
И. Лебеденко
72'
67'
Желтая карточка
Р. Еременко
Желтая карточка
А. Семенов
31'
30'
Желтая карточка
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-2-2
1
Городов
30
Кудряшов
13
Семенов
2
Родолфо
40
Уциев
21
Адилсон
8
Маурисио
14
Айссати
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Садаев
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
6
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
17
Миланов
26
Еременко
66
Дзагоев
7
Муса
22
Думбия
10
Лебеденко
31
Рыбус
31
Рыбус
10
Лебеденко
14
Айссати
37
Грозав
37
Грозав
14
Айссати
9
Садаев
95
Митришев
95
Митришев
9
Садаев
17
Миланов
19
Цауня
19
Цауня
17
Миланов
26
Еременко
8
Панченко
8
Панченко
26
Еременко
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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