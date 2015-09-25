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Кельн - Ингольштадт
Кельн - Ингольштадт: обзор матча 25 сентября 2015
Кельн
25.09.2015, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ингольштадт
10'
А. Модест
21'
М. Матип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Ингольштадт
90'
+1
Замена
Д. Да Коста
️️️️
М. Леки
Желтая карточка
М. Леманн
85'
80'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
78'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Л. Хинтерсер
Замена
Д. Швенто
️️️️
Л. Биттенкурт
78'
76'
Желтая карточка
Т. Левелс
64'
Желтая карточка
М. Матип
Желтая карточка
Д. Хайнц
62'
61'
Замена
М. Хартманн
️️️️
Ш. Лекс
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Матип
Пас отдал
П. Гросс
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
Пас отдал
М. Риссе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
22
Константин Энгель
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-3-1-3
1
Хорн
14
Хектор
3
Хайнц
4
Соренсен
31
Риссе
31
Герхардт
33
Леманн
32
Биттенкурт
10
Осако
27
Модест
6
Цоллер
3-2-2-1-2
28
Озкан
34
Матип
21
Хюбнер
29
Зуттнер
28
Левелс
27
Моралес
13
Гросс
8
Рожер
7
Леки
16
Хинтерсер
14
Лекс
32
Биттенкурт
81
Швенто
81
Швенто
32
Биттенкурт
7
Леки
21
Да Коста
21
Да Коста
7
Леки
14
Лекс
9
Хартманн
9
Хартманн
14
Лекс
16
Хинтерсер
17
Пекхарт
17
Пекхарт
16
Хинтерсер
Остались в запасе
Кельн
Ингольштадт
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
22
Константин Энгель
ЦП
Остались в запасе
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
22
Константин Энгель
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Кельн - Ингольштадт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Рейн Энерги
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