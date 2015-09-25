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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Зенит (мол)
Спартак М (мол) - Зенит (мол): обзор матча 25 сентября 2015
Спартак М (мол)
25.09.2015, пятница, 12:30
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
2 : 1
Завершен
Зенит (мол)
36'
И. Синодзука
76'
А. Сокол
48'
А. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Зенит (мол)
Замена
М. Лялюшкин
️️️️
В. Пантелеев
90'
Замена
В. Винниченко
️️️️
З. Бакаев
85'
82'
Замена
И. Иваниди
️️️️
В. Ярошенко
78'
Замена
М. Кизеев
️️️️
М. Рудаков
ГОЛ! 2:1!
А. Сокол
76'
75'
Замена
В. Ярошенко
️️️️
А. Иванов
Замена
В. Бабаев
️️️️
И. Синодзука
71'
68'
Замена
К. Котов
️️️️
С. Ребенко
Замена
О. Красильниченко
️️️️
А. Шигорев
67'
64'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
Н. Андреев
62'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Майков
60'
Желтая карточка
Р. Суанов
Замена
М. Ермаков
️️️️
А. Федчук
54'
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Иванов
ГОЛ! 1:0!
И. Синодзука
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
1
Илья Сухорученко
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
59
Назар Гордеочук
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
4-4-1-1
1
Сухорученко
44
Лисинков
96
Лихачев
88
Сокол
94
Шигорев
2
Шанбиев
70
Синодзука
83
Пантелеев
20
Полубояринов
7
Бакаев
10
Федчук
3-3-2-2
88
Рудаков
4
Мареев
55
Вяткин
7
Андреев
75
Ребенко
79
Троянов
63
Майков
73
Осипов
22
Иванов
99
Суанов
43
Назимов
7
Бакаев
40
Винниченко
40
Винниченко
7
Бакаев
83
Пантелеев
71
Лялюшкин
71
Лялюшкин
83
Пантелеев
94
Шигорев
3
Красильниченко
3
Красильниченко
94
Шигорев
10
Федчук
59
Ермаков
59
Ермаков
10
Федчук
70
Синодзука
11
Бабаев
11
Бабаев
70
Синодзука
22
Иванов
33
Ярошенко
33
Ярошенко
22
Иванов
75
Ребенко
42
Котов
42
Котов
75
Ребенко
7
Андреев
10
Плетнев
10
Плетнев
7
Андреев
Ярошенко
53
Иваниди
53
Иваниди
Ярошенко
88
Рудаков
31
Кизеев
31
Кизеев
88
Рудаков
63
Майков
3
Круговой
3
Круговой
63
Майков
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Зенит (мол)
15
Иван Костылев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
59
Назар Гордеочук
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
69
Владислав Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
15
Иван Костылев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
59
Назар Гордеочук
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
Остались в запасе
69
Владислав Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Спартак М (мол) - Зенит (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
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Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Сухов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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