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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лилль
Реймс - Лилль: обзор матча 25 сентября 2015
Реймс
25.09.2015, пятница, 21:30
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
56'
Д. Н'Гог
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Лилль
Замена
О. Мфулу
️️️️
Ф. Бюло
90'
+1
70'
Замена
С. Гирасси
️️️️
С. Сунзу
Замена
О. Фортеш
️️️️
Э. Дево
70'
Замена
Джордан
️️️️
Д. Н'Гог
64'
63'
Замена
С. Корчиа
️️️️
С. Буфал
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Гог
Пас отдал
Ф. Бюло
56'
46'
Замена
Л. Нангис
️️️️
Ж. Талло
39'
Желтая карточка
Р. Мавуба
33'
Желтая карточка
Э. Ботик
Желтая карточка
Д. Канкава
31'
19'
Желтая карточка
Д. Сидибе
Желтая карточка
Ф. Бюло
15'
Желтая карточка
Э. Вебер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
28
Энтони Вебер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Реймс
40
Сирьяк Гарель
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
37
Диего Ригонато
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Пласид
22
Такальфред
28
Вебер
14
Траоре
6
Дево
8
Оньянге
23
Канкава
18
Бюло
13
Синьорино
89
Н'Гог
12
де Превилль
4-1-2-2
16
Меньян
19
Сидибе
25
Баша
31
Сунзу
2
Сивелли
24
Мавуба
8
Бензия
17
Буфал
49
Талло
11
Ботик
6
Дево
7
Фортеш
7
Фортеш
6
Дево
18
Бюло
12
Мфулу
12
Мфулу
18
Бюло
89
Н'Гог
9
Джордан
9
Джордан
89
Н'Гог
17
Буфал
14
Корчиа
14
Корчиа
17
Буфал
49
Талло
7
Нангис
7
Нангис
49
Талло
31
Сунзу
9
Гирасси
9
Гирасси
31
Сунзу
Остались в запасе
Реймс
Лилль
40
Сирьяк Гарель
ВР
37
Диего Ригонато
ЦП
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Геган
30
Стив Элана
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
40
Сирьяк Гарель
ВР
37
Диего Ригонато
ЦП
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Реймс - Лилль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Помощники судьи:
Сириль Гренгор
Гийом Дебар
Резервный судья:
Александре Кастро
Стадион:
Огюст Делоне
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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