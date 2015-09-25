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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 25 сентября 2015
Фулхэм
25.09.2015, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 9 тур
4 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
2'
М. Дембеле
19'
Б. Прингл
31'
Р. МакКормак
63'
Р. МакКормак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
80'
Желтая карточка
Д. Перч
Замена
К. Возер
️️️️
Р. Фредерикс
77'
Замена
К. Вудроу
️️️️
М. Дембеле
76'
Замена
Л. Кристенсен
️️️️
Д. О'Хара
65'
ГОЛ! 4:0!
Р. МакКормак
63'
59'
Замена
Д. Тошер
️️️️
Ч. Остин
46'
Замена
Л. Фер
️️️️
Д. Макки
35'
Замена
Д. Макки
️️️️
Т. Чери
ГОЛ! 3:0!
Р. МакКормак
Пас отдал
Т. Кэрни
31'
ГОЛ! 2:0!
Б. Прингл
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
Пас отдал
Д. Хасбэнд
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
18
Бен Прингл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
14
Сакари Маттила
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
12
Джейми Макки
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
4-4-2
22
Лонерган
3
Хасбэнд
3
Рим
19
Стирмен
2
Фредерикс
23
О'Хара
8
Танниклифф
10
Кэрни
18
Прингл
44
МакКормак
9
Дембеле
4-5-1
31
Грин
24
Перч
33
Анджелла
5
Онуоха
15
Кончески
25
Филлипс
20
Хенри
18
Форлин
9
Чери
21
Луонго
32
Остин
2
Фредерикс
41
Возер
41
Возер
2
Фредерикс
23
О'Хара
21
Кристенсен
21
Кристенсен
23
О'Хара
9
Дембеле
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Дембеле
Макки
8
Фер
8
Фер
Макки
9
Чери
12
Макки
12
Макки
9
Чери
32
Остин
28
Тошер
28
Тошер
32
Остин
Остались в запасе
Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс
14
Сакари Маттила
ЦП
1
Джо Льюис
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
12
Алекс Смитис
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
16
Майкл Доугти
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
14
Сакари Маттила
ЦП
1
Джо Льюис
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
16
Майкл Доугти
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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