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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Торпедо - Орел
Торпедо - Орел: обзор матча 04 октября 2015
Торпедо
04.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
2 : 0
Завершен
Орел
57'
С. Тюпиков
76'
А. Степанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Орел
Замена
К. Подкорытов
️️️️
С. Тюпиков
90'
Замена
В. Скородумов
️️️️
Ю. Петраков
90'
Замена
И. Мельников
️️️️
К. Кертанов
89'
88'
Желтая карточка
И. Вознесенский
87'
Замена
Н. Макеев
️️️️
С. Козырев
ГОЛ! 2:0!
А. Степанов
76'
65'
Замена
М. Серегин
️️️️
Р. Суродин
Желтая карточка
Н. Погребняк
60'
60'
Замена
Н. Чунихин
️️️️
Е. Ручкин
ГОЛ! 1:0!
С. Тюпиков
57'
56'
Желтая карточка
А. Погожев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
22
Филипп Дворецков
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Юрий Петраков
ПП
30
Александр Степанов
ЦФ
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Орел
17
Станислав Козырев
ВР
3
Сергей Полосин
ЛЗ
5
Андрей Федяев
ЦЗ
2
Никита Гришин
ЦЗ
19
Юрий Солнцев
ОП
14
Михаил Рыжов
ЦП
11
Андрей Погожев
ЦП
7
Игорь Вознесенский
ЦП
99
Егор Ручкин
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
10
Андрей Мирошкин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Демин
Торпедо
89
Никита Игнатов
ВР
95
Даниил Савичев
ЦП
57
Константин Подкорытов
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
67
Валерий Скородумов
ЦФ
Орел
35
Никита Макеев
ВР
15
Александр Васюков
ЦЗ
17
Михаил Пашкин
ОП
17
Никита Чунихин
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
96
Иван Труханский
ЦФ
4-3-1-2
31
Багаутдинов
66
Ежов
2
Шумейко
6
Шустиков
28
Погребняк
25
Соколов
22
Дворецков
77
Петраков
18
Кертанов
77
Тюпиков
30
Степанов
3-1-5-1
17
Козырев
5
Федяев
2
Гришин
3
Полосин
19
Солнцев
14
Рыжов
7
Вознесенский
99
Ручкин
20
Суродин
11
Погожев
10
Мирошкин
77
Тюпиков
57
Подкорытов
57
Подкорытов
77
Тюпиков
77
Петраков
67
Скородумов
67
Скородумов
77
Петраков
18
Кертанов
32
Мельников
32
Мельников
18
Кертанов
20
Суродин
15
Серегин
15
Серегин
20
Суродин
99
Ручкин
17
Чунихин
17
Чунихин
99
Ручкин
17
Козырев
35
Макеев
35
Макеев
17
Козырев
Остались в запасе
Торпедо
Орел
95
Даниил Савичев
ЦП
89
Никита Игнатов
ВР
Главный тренер
Валерий Петраков
96
Иван Труханский
ЦФ
17
Михаил Пашкин
ОП
15
Александр Васюков
ЦЗ
Главный тренер
Эдуард Демин
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
89
Никита Игнатов
ВР
Остались в запасе
96
Иван Труханский
ЦФ
17
Михаил Пашкин
ОП
15
Александр Васюков
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Эдуард Демин
Статистика матча Торпедо - Орел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
академии "Спартак"
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