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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 октября 2015
Арсенал
04.10.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
6'
А. Санчес
7'
М. Озил
19'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
82'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Х. Мата
Замена
К. Гиббс
️️️️
А. Санчес
81'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Озил
75'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Уолкотт
75'
55'
Желтая карточка
У. Руни
Желтая карточка
Ф. Коклен
51'
46'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
М. Депай
46'
Замена
М. Феллайни
️️️️
М. Дармиан
30'
Желтая карточка
М. Дармиан
22'
Желтая карточка
Э. Янг
ГОЛ! 3:0!
А. Санчес
Пас отдал
Т. Уолкотт
19'
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
Т. Уолкотт
7'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
М. Озил
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чех
18
Монреаль
4
Мертезакер
3
Паулиста
2
Бельерин
13
Коклен
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
4-2-1-3
43
Де Хеа
36
Дармиан
15
Янг
6
Смоллинг
17
Блинд
16
Кэррик
31
Швайнштайгер
64
Мата
32
Руни
10
Депай
9
Марсьяль
4
Санчес
3
Гиббс
3
Гиббс
4
Санчес
10
Озил
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
32
Уолкотт
9
Жиру
9
Жиру
32
Уолкотт
36
Дармиан
25
Феллайни
25
Феллайни
36
Дармиан
10
Депай
25
Валенсия
25
Валенсия
10
Депай
64
Мата
21
Уилсон
21
Уилсон
64
Мата
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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