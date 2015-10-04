Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Луч
Оренбург - Луч: обзор матча 04 октября 2015
Оренбург
04.10.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 0
Завершен
Луч
52'
В. Полуяхтов
68'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Луч
Замена
А. Друзин
️️️️
С. Бреев
80'
Желтая карточка
А. Ойеволе
77'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Делькин
77'
75'
Желтая карточка
М. Насадюк
74'
Замена
И. Столбовой
️️️️
С. Пономаренко
74'
Замена
М. Насадюк
️️️️
Р. Гордиенко
Замена
И. Коронов
️️️️
И. Маркелов
73'
70'
Желтая карточка
Д. Гузь
ГОЛ! 2:0!
А. Делькин
68'
66'
Замена
М. Казанков
️️️️
М. Зюзин
Замена
А. Зюзинс
️️️️
Р. Воробьев
62'
ГОЛ! 1:0!
В. Полуяхтов
52'
45'
Желтая карточка
Нивалдо
39'
Желтая карточка
С. Пономаренко
Желтая карточка
И. Маркелов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Луч
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
3-3-2-1-1
98
Абакумов
15
Андреев
58
Ойеволе
10
Парняков
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
23
Бреев
84
Воробьев
88
Маркелов
90
Делькин
3-2-2-2
56
Довбня
67
Колычев
55
Гузь
12
Пономаренко
77
Селищев
28
Семенов
44
Клопков
15
Зюзин
6
Нивалдо
18
Гордиенко
23
Бреев
30
Друзин
30
Друзин
23
Бреев
84
Воробьев
17
Зюзинс
17
Зюзинс
84
Воробьев
88
Маркелов
14
Коронов
14
Коронов
88
Маркелов
90
Делькин
14
Аппаев
14
Аппаев
90
Делькин
18
Гордиенко
3
Насадюк
3
Насадюк
18
Гордиенко
15
Зюзин
60
Казанков
60
Казанков
15
Зюзин
12
Пономаренко
24
Столбовой
24
Столбовой
12
Пономаренко
Остались в запасе
Оренбург
Луч
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
5
Антон Пискунов
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
5
Антон Пискунов
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Луч
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург
Луч
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
42
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
42
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+