Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Дженоа
Удинезе - Дженоа: обзор матча 04 октября 2015
Удинезе
04.10.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
47'
А. Ди Натале
76'
Д. Перотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Дженоа
90'
+1
Замена
Д. Лазович
️️️️
С. Гакпе
89'
Желтая карточка
А. Иццо
84'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Б. Джемаили
Замена
М. Итурра
️️️️
Ф. Лоди
83'
76'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Перотти
Желтая карточка
Данило
74'
Замена
И. Пирис
️️️️
Фелипе
70'
Замена
С. Видмер
️️️️
Эденилсон
64'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
Фелипе
47'
46'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
Эденилсон
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
25
Исса Сиссоко
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Дженоа
1
Самир Уйкани
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-4-2
1
Карнезис
6
Аднан
5
Данило
13
Ваге
27
Фелипе
77
Маркиньо
10
Лоди
7
Агьеманг-Баду
88
Эденилсон
10
Ди Натале
77
Теро
4-4-2
16
Ламанна
4
Иццо
8
Бурдиссо
87
Де Майо
93
Лаксальт
25
Сиссоко
21
Джемаили
8
Ринкон
17
Капель
8
Перотти
6
Гакпе
27
Фелипе
4
Пирис
4
Пирис
27
Фелипе
88
Эденилсон
30
Видмер
30
Видмер
88
Эденилсон
10
Лоди
16
Итурра
16
Итурра
10
Лоди
21
Джемаили
77
Тахцидис
77
Тахцидис
21
Джемаили
6
Гакпе
88
Лазович
88
Лазович
6
Гакпе
17
Капель
30
Паволетти
30
Паволетти
17
Капель
Остались в запасе
Удинезе
Дженоа
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
1
Самир Уйкани
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Удинезе - Дженоа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Дженоа
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+