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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Сокол
Тосно - Сокол: обзор матча 04 октября 2015
Тосно
04.10.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 0
Завершен
Сокол
54'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Сокол
Замена
Н. Тимошин
️️️️
И. Михалев
90'
Замена
М. Ковальчик
️️️️
А. Аравин
85'
82'
Замена
М. Бурченко
️️️️
А. Молодцов
76'
Замена
А. Перченок
️️️️
К. Муллин
Замена
А. Бочков
️️️️
С. Причиненко
71'
Желтая карточка
М. Астафьев
55'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
54'
Замена
М. Астафьев
️️️️
С. Прокофьев
38'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
14
Дмитрий Прошин
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Тосно
1
Денис Книга
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
15
Вячеслав Фешин
ЦП
6
Дмитрий Борисов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-3-4
1
Байчора
2
Аравин
29
Мищенко
25
Смирнов
23
Причиненко
14
Прошин
9
Мухаметшин
72
Голышев
11
Прокофьев
39
Михалев
98
Ильин
4-3-1-2
31
Пчелинцев
27
Молодцов
14
Лозенков
29
Горбатюк
20
Столяренко
70
Шевчук
34
Сабитов
30
Трусевич
77
Андреев
9
Муллин
11
Дегтярев
39
Михалев
40
Тимошин
40
Тимошин
39
Михалев
2
Аравин
5
Ковальчик
5
Ковальчик
2
Аравин
23
Причиненко
25
Бочков
25
Бочков
23
Причиненко
11
Прокофьев
4
Астафьев
4
Астафьев
11
Прокофьев
9
Муллин
7
Перченок
7
Перченок
9
Муллин
27
Молодцов
8
Бурченко
8
Бурченко
27
Молодцов
Остались в запасе
Тосно
Сокол
1
Денис Книга
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
15
Вячеслав Фешин
ЦП
6
Дмитрий Борисов
ЦП
2
Александр Серасхов
ПЗ
16
Артем Федоров
ВР
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
Остались в запасе
15
Вячеслав Фешин
ЦП
6
Дмитрий Борисов
ЦП
2
Александр Серасхов
ПЗ
16
Артем Федоров
ВР
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Тосно - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Сокол
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0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
МСА Петровский
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