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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 04 октября 2015
Динамо
04.10.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
47'
П. Вернблум
77'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - ЦСКА
78'
Замена
А. Цауня
️️️️
С. Думбия
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Муса
Пас отдал
С. Думбия
71'
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
70'
Желтая карточка
А. Дзагоев
64'
Желтая карточка
З. Тошич
Замена
А. Соснин
️️️️
П. Погребняк
59'
47'
ГОЛ! 0:1!
П. Вернблум
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Ю. Жирков
46'
39'
Замена
Р. Еременко
️️️️
Б. Натхо
34'
Травма
Б. Натхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Габулов
18
Жирков
18
Морозов
15
Губочан
34
Козлов
27
Денисов
47
Зобнин
88
Ташаев
11
Ионов
88
Погребняк
9
Кокорин
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
6
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
10
Натхо
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
18
Жирков
27
Живоглядов
27
Живоглядов
18
Жирков
88
Погребняк
23
Соснин
23
Соснин
88
Погребняк
22
Думбия
19
Цауня
19
Цауня
22
Думбия
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
10
Натхо
26
Еременко
26
Еременко
10
Натхо
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Динамо - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Семенов Вячеслав (Гатчина)
Гаврилин Максим (Владимир)
Делегат:
Казиахмедов Айваз (Москва)
Инспектор:
Ходырев Михаил (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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