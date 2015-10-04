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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Енисей
Волгарь - Енисей: обзор матча 04 октября 2015
Волгарь
04.10.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
21'
А. Алхазов
31'
С. Терехов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Енисей
90'
+1
Замена
В. Галыш
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
83'
Замена
А. Скворцов
️️️️
В. Лешонок
Замена
А. Коломийченко
️️️️
А. Сутормин
79'
Желтая карточка
Б. Петрович
78'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
А. Алхазов
71'
69'
Желтая карточка
И. Шабаев
61'
Замена
И. Шабаев
️️️️
К. Марущак
Замена
С. Веркашанский
️️️️
Т. Букия
59'
55'
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Хрущев
53'
Желтая карточка
Е. Качан
Замена
Б. Петрович
️️️️
М. Яковлев
51'
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Терехов
Желтая карточка
С. Зуйков
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Алхазов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
10
Темури Букия
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
33
Станислав Мурихин
ЛП
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
3-2-4-1
71
Бучнев
23
Зуйков
13
Иванов
28
Байрыев
32
Терехов
11
Сутормин
10
Букия
9
Яковлев
33
Кренделев
10
Лукьяновс
13
Алхазов
4-1-4-1
88
Шелия
18
Марущак
80
Климов
80
Качан
23
Чернов
15
Фатуллаев
17
Хрущев
8
Иванов
8
Мануковский
9
Лешонок
23
Лескано
13
Алхазов
10
Газзаев
10
Газзаев
13
Алхазов
10
Букия
9
Веркашанский
9
Веркашанский
10
Букия
11
Сутормин
15
Коломийченко
15
Коломийченко
11
Сутормин
9
Яковлев
11
Петрович
11
Петрович
9
Яковлев
9
Лешонок
92
Скворцов
92
Скворцов
9
Лешонок
18
Марущак
22
Шабаев
22
Шабаев
18
Марущак
17
Хрущев
10
Алиев
10
Алиев
17
Хрущев
23
Лескано
88
Галыш
88
Галыш
23
Лескано
Остались в запасе
Волгарь
Енисей
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Волгарь - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
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0 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
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3 : 0
24.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Центральный
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