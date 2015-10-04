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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 04 октября 2015
Бавария
04.10.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
5 : 1
Завершен
Боруссия Д
26'
Т. Мюллер
35'
Т. Мюллер (П)
46'
Р. Левандовски
58'
Р. Левандовски
66'
М. Гетце
36'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия Д
Желтая карточка
Й. Киммих
83'
80'
Желтая карточка
П. Обамеянг
Замена
К. Коман
️️️️
Т. Мюллер
80'
Желтая карточка
Д. Боатенг
78'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Х. Алонсо
76'
Замена
А. Видаль
️️️️
Т. Алькантара
68'
ГОЛ! 5:1!
М. Гетце
Пас отдал
Т. Алькантара
66'
ГОЛ! 4:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Гетце
58'
53'
Замена
М. Ройс
️️️️
Г. Кастро
53'
Замена
А. Янузай
️️️️
С. Кагава
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Боатенг
46'
36'
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Кастро
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Мюллер
35'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Боатенг
26'
Желтая карточка
Д. Алаба
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Филипп Штайнхарт
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
18
Марко Ройс
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Нойер
17
Боатенг
5
Алаба
21
Лам
88
Мартинес
3
Алонсо
6
Алькантара
11
Коста
27
Гетце
13
Мюллер
9
Левандовски
4-1-3-1-1
1
Бюрки
26
Пищек
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
5
Бендер
5
Вайгль
22
Мхитарян
20
Гюндоган
8
Кастро
10
Кагава
7
Обамеянг
3
Алонсо
6
Киммих
6
Киммих
3
Алонсо
6
Алькантара
23
Видаль
23
Видаль
6
Алькантара
13
Мюллер
21
Коман
21
Коман
13
Мюллер
8
Кастро
18
Ройс
18
Ройс
8
Кастро
10
Кагава
24
Янузай
24
Янузай
10
Кагава
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
39
Филипп Штайнхарт
ЦЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
39
Филипп Штайнхарт
ЦЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Альянц Арена
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