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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Рома
Палермо - Рома: обзор матча 04 октября 2015
Палермо
04.10.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 4
Завершен
Рома
58'
А. Джилардино
90+1'
Д. Гонсалес
2'
М. Пьянич
13'
А. Флоренци
27'
Жервиньо
90+2'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Рома
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
Жервиньо
Пас отдал
С. Учан
ГОЛ! 2:3!
Д. Гонсалес
Пас отдал
Р. Квайсон
90'
+1
Замена
А. Рисполи
️️️️
А. Струна
86'
83'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
А. Флоренци
81'
Желтая карточка
К. Манолас
76'
Желтая карточка
Эмерсон
75'
Замена
С. Учан
️️️️
М. Салах
66'
Замена
Эмерсон
️️️️
Я. Фальке
Желтая карточка
А. Джилардино
65'
Желтая карточка
А. Струна
64'
Желтая карточка
И. Чочев
61'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Трайковски
59'
ГОЛ! 1:3!
А. Джилардино
Пас отдал
Ф. Васкес
58'
Желтая карточка
О. Хильемарк
48'
Замена
А. Джилардино
️️️️
М. Яяло
46'
34'
Желтая карточка
Р. Наингголан
27'
ГОЛ! 0:3!
Жервиньо
Пас отдал
Я. Фальке
13'
ГОЛ! 0:2!
А. Флоренци
Пас отдал
М. Пьянич
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Пьянич
Пас отдал
А. Флоренци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Палермо
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Матеус Кассини
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
3-5-1-1
70
Соррентино
5
Струна
4
Эль-Каутари
21
Гонсалес
30
Ригони
18
Чочев
7
Хильемарк
33
Лазаар
18
Яяло
20
Васкес
7
Трайковски
4-3-3
13
Щесны
24
Флоренци
44
Манолас
35
Торосидис
12
Динь
44
Наингголан
15
Пьянич
16
Де Росси
10
Салах
44
Фальке
27
Жервиньо
5
Струна
3
Рисполи
3
Рисполи
5
Струна
18
Яяло
19
Джилардино
19
Джилардино
18
Яяло
7
Трайковски
19
Квайсон
19
Квайсон
7
Трайковски
44
Фальке
33
Эмерсон
33
Эмерсон
44
Фальке
24
Флоренци
23
Гьембер
23
Гьембер
24
Флоренци
10
Салах
48
Учан
48
Учан
10
Салах
Остались в запасе
Палермо
Рома
9
Матеус Кассини
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
16
Энцо Мареска
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
9
Матеус Кассини
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
16
Энцо Мареска
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Палермо - Рома
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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