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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Cибирь
Зенит-2 - Cибирь: обзор матча 04 октября 2015
Зенит-2
04.10.2015, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
3 : 3
Завершен
Cибирь
23'
П. Киреенко
77'
К. Зырянов
82'
А. Попов
41'
Р. Беляев
54'
М. Житнев
84'
Е. Чеботару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Cибирь
84'
ГОЛ! 3:3!
Е. Чеботару
82'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
М. Житнев
ГОЛ! 3:2!
А. Попов
82'
81'
Замена
А. Макаренко
️️️️
И. Нагибин
Желтая карточка
А. Евсеев
80'
ГОЛ! 2:2!
К. Зырянов
77'
76'
Желтая карточка
А. Харитонов
Замена
П. Долгов
️️️️
П. Киреенко
72'
Желтая карточка
А. Иванов
67'
Замена
К. Троянов
️️️️
К. Лобов
64'
62'
Замена
В. Азаров
️️️️
Р. Беляев
Замена
Д. Ящук
️️️️
А. Васильев
55'
54'
ГОЛ! 1:2!
М. Житнев
Замена
Е. Марков
️️️️
М. Палиенко
46'
Желтая карточка
М. Палиенко
44'
41'
ГОЛ! 1:1!
Р. Беляев
38'
Желтая карточка
Е. Чеботару
Желтая карточка
К. Зырянов
25'
ГОЛ! 1:0!
П. Киреенко
23'
21'
Желтая карточка
В. Головатенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Владислав Радимов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
37
Евгений Чеботару
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
3-4-3
23
Бабурин
55
Лобов
58
Зуев
4
Васильев
88
Богаев
18
Зырянов
94
Евсеев
22
Иванов
13
Киреенко
99
Палиенко
18
Попов
4-1-4-1
22
Цыган
28
Магаль
44
Ларенц
4
Выходил
5
Головатенко
33
Дышеков
37
Чеботару
99
Житнев
9
Нагибин
83
Харитонов
7
Беляев
4
Васильев
91
Ящук
91
Ящук
4
Васильев
55
Лобов
79
Троянов
79
Троянов
55
Лобов
99
Палиенко
20
Марков
20
Марков
99
Палиенко
13
Киреенко
91
Долгов
91
Долгов
13
Киреенко
7
Беляев
99
Азаров
99
Азаров
7
Беляев
99
Житнев
32
Скороходов
32
Скороходов
99
Житнев
9
Нагибин
8
Макаренко
8
Макаренко
9
Нагибин
Остались в запасе
Зенит-2
Cибирь
55
Артем Вяткин
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
Остались в запасе
55
Артем Вяткин
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
Остались в запасе
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Зенит-2 - Cибирь
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
МСА Петровский
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