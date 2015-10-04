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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Александрия
Днепр - Александрия: обзор матча 04 октября 2015
Днепр
04.10.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Александрия
55'
Д. Чигринский
72'
Матеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Александрия
90'
+3
Вторая желтая
С. Чеботаев
Замена
А. Федецкий
️️️️
Е. Селезнев
78'
75'
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
М. Козак
ГОЛ! 2:0!
Матеус
Пас отдал
Е. Селезнев
72'
68'
Замена
Р. Степанюк
️️️️
Е. Банада
59'
Замена
А. Черный
️️️️
А. Голенков
ГОЛ! 1:0!
Д. Чигринский
Пас отдал
Матеус
55'
47'
Желтая карточка
А. Голенков
Замена
Матеус
️️️️
А. Пико
46'
Замена
Данило
️️️️
В. Лучкевич
46'
44'
Желтая карточка
С. Чеботаев
Желтая карточка
А. Пико
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
87
Сергей Басов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
25
Сергей Чеботаев
ЦП
17
Антон Голенков
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
90
Данило
ЦП
99
Матеус
ЦФ
Александрия
21
Дмитрий Рудик
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
14
Артем Полярус
ЛП
7
Руслан Степанюк
ОП
13
Артем Черный
ЦФ
3-2-3-1
27
Лаштувка
18
Гуйе
3
Лео Матос
27
Томечак
7
Лучкевич
19
Чигринский
29
Ротань
16
Гама
5
Федорчук
11
Селезнев
3-2-4-1
24
Леванидов
15
Запорожан
8
Мягков
2
Сухоцкий
87
Басов
32
Имереков
17
Голенков
44
Банада
72
Козак
25
Чеботаев
26
Коломоец
11
Селезнев
44
Федецкий
44
Федецкий
11
Селезнев
7
Лучкевич
90
Данило
90
Данило
7
Лучкевич
36
Пико
99
Матеус
99
Матеус
36
Пико
17
Голенков
13
Черный
13
Черный
17
Голенков
72
Козак
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
72
Козак
44
Банада
7
Степанюк
7
Степанюк
44
Банада
Остались в запасе
Днепр
Александрия
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
21
Дмитрий Рудик
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
Остались в запасе
21
Дмитрий Рудик
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Днепр - Александрия
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
Днепр-Арена
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