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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Калуга - Витязь
Калуга - Витязь: обзор матча 04 октября 2015
Калуга
04.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
0 : 3
Завершен
Витязь
64'
Н. Саламатов
73'
Н. Саламатов (П)
88'
А. Киреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Калуга - Витязь
90'
Замена
Н. Голуб
️️️️
А. Киреев
88'
ГОЛ! 0:3!
А. Киреев
87'
Замена
Б. Ващенко
️️️️
А. Крючков
Желтая карточка
Е. Лосев
83'
77'
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
Е. Воронин
Замена
А. Ерохин
️️️️
В. Сысуев
77'
Вторая желтая
С. Анохин
75'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Саламатов
Замена
В. Сысуев
️️️️
Д. Семин
65'
64'
ГОЛ! 0:1!
Н. Саламатов
Желтая карточка
А. Скворцов
63'
59'
Замена
А. Юрьев
️️️️
М. Погонин
Желтая карточка
А. Оганесян
56'
Желтая карточка
С. Анохин
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
22
Максим Блинов
ВР
2
Сергей Храпов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
11
Александр Скворцов
ОП
13
Дмитрий Баранов
ЦП
77
Александр Немыченков
ЦП
9
Евгений Лосев
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
20
Евгений Лямцев
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
25
Алексей Храпов
ЦЗ
15
Антон Новиков
ЦЗ
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Михаил Погонин
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
22
Антон Киреев
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
21
Антон Крючков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Калуга
40
Алексей Чернов
ВР
10
Владислав Сысуев
ЦП
25
Никита Емельянов
ЦП
30
Артем Дудник
ЦП
88
Александр Ерохин
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
94
Богдан Ващенко
ПЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
19
Игорь Бояров
ЦФ
18
Александр Юрьев
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
2-1-3-4
22
Блинов
2
Храпов
55
Крючков
11
Скворцов
28
Оганесян
77
Немыченков
13
Баранов
9
Лосев
10
Анохин
20
Лямцев
7
Семин
4-1-2-2-1
18
Исупов
25
Храпов
15
Новиков
17
Кулешов
5
Чернецов
35
Енин
10
Погонин
10
Саламатов
37
Воронин
22
Киреев
21
Крючков
7
Семин
10
Сысуев
10
Сысуев
7
Семин
Сысуев
88
Ерохин
88
Ерохин
Сысуев
37
Воронин
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
37
Воронин
10
Погонин
18
Юрьев
18
Юрьев
10
Погонин
21
Крючков
94
Ващенко
94
Ващенко
21
Крючков
22
Киреев
21
Голуб
21
Голуб
22
Киреев
Остались в запасе
Калуга
Витязь
25
Никита Емельянов
ЦП
30
Артем Дудник
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
Главный тренер
Виталий Сафронов
16
Александр Малыгин
ВР
19
Игорь Бояров
ЦФ
8
Виктор Чувилов
ОП
Главный тренер
Сергей Полстянов
Остались в запасе
25
Никита Емельянов
ЦП
30
Артем Дудник
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
17
Дмитрий Евланов
ЦФ
40
Алексей Чернов
ВР
Остались в запасе
16
Александр Малыгин
ВР
19
Игорь Бояров
ЦФ
8
Виктор Чувилов
ОП
Главный тренер
Виталий Сафронов
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Калуга - Витязь
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Вертков
(Москва)
Стадион:
Арена Анненки
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