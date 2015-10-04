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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 04 октября 2015
Ювентус
04.10.2015, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
33'
А. Мората
52'
П. Дибала (П)
63'
С. Хедира
5'
А. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Болонья
Замена
К. Асамоа
️️️️
С. Хедира
90'
+2
Желтая карточка
М. Лемина
83'
76'
Замена
Ф. Фалько
️️️️
Ф. Бриенца
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Мората
76'
70'
Замена
М. Бриги
️️️️
Э. Пульгар
Замена
М. Лемина
️️️️
Эрнанес
67'
ГОЛ! 3:1!
С. Хедира
Пас отдал
А. Мората
63'
56'
Желтая карточка
Э. Пульгар
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Дибала
52'
50'
Желтая карточка
А. Масина
48'
Замена
Л. Россеттини
️️️️
Д. Гастальделло
45'
+1
Желтая карточка
А. Мунье
41'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
40'
Желтая карточка
М. Дестро
ГОЛ! 1:1!
А. Мората
33'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Мунье
Пас отдал
А. Масина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
5
Эрик Пульгар
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
27
Эвра
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
10
Эрнанес
8
Погба
28
Хедира
7
Куадрадо
21
Мората
21
Дибала
4-2-2-2
83
Миранте
5
Гастальделло
6
Оиконому
25
Феррари
25
Масина
24
Диавара
5
Пульгар
40
Мунье
14
Риццо
21
Дестро
20
Бриенца
28
Хедира
27
Асамоа
27
Асамоа
28
Хедира
10
Эрнанес
99
Лемина
99
Лемина
10
Эрнанес
21
Мората
11
Дзадза
11
Дзадза
21
Мората
20
Бриенца
25
Фалько
25
Фалько
20
Бриенца
5
Гастальделло
13
Россеттини
13
Россеттини
5
Гастальделло
5
Пульгар
4
Бриги
4
Бриги
5
Пульгар
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Ювентус - Болонья
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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