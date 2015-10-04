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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Тамбов - Локомотив
Тамбов - Локомотив: обзор матча 04 октября 2015
Тамбов
04.10.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив
56'
Р. Григорян (П)
90+1'
С. Коротков
4'
А. Середа
62'
О. Ткачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Локомотив
ГОЛ! 2:2!
С. Коротков
90'
+1
86'
Замена
А. Демида
️️️️
А. Богатырев
86'
Замена
А. Васильев
️️️️
О. Ткачев
74'
Замена
Д. Агапцев
️️️️
А. Середа
Замена
М. Сопин
️️️️
О. Чернышов
74'
Замена
А. Архипов
️️️️
С. Гаранжа
71'
62'
ГОЛ! 1:2!
О. Ткачев
Замена
А. Зяблов
️️️️
Р. Григорян
59'
57'
Замена
А. Чикунов
️️️️
И. Бороздин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Григорян
56'
55'
Желтая карточка
А. Середа
Замена
А. Баев
️️️️
М. Тыняный
54'
Замена
И. Лаврухин
️️️️
С. Васильев
46'
32'
Желтая карточка
И. Бороздин
Желтая карточка
М. Тыняный
30'
22'
Желтая карточка
С. Чернышов
22'
Замена
М. Белов
️️️️
И. Фатеев
Желтая карточка
Д. Поярков
9'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Середа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
28
Роман Григорян
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
Локомотив
30
Дмитрий Кортнев
ВР
17
Артем Стручков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
36
Игорь Фатеев
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
6
Алексей Еремин
ЦП
24
Олег Ткачев
ЦП
48
Сергей Чернышов
ЦФ
20
Антон Середа
ЦФ
Тамбов
1
Александр Баженов
ВР
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
91
Максим Сопин
ЦП
21
Алексей Баев
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
12
Александр Васильев
ЦЗ
92
Михаил Белов
ОП
5
Андрей Чикунов
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
91
Алексей Демида
ЦФ
3-5-1-1
81
Смирнов
20
Коротков
81
Зимулька
22
Рыбин
31
Васильев
25
Поярков
18
Спицын
97
Гаранжа
28
Григорян
7
Чернышов
3
Тыняный
3-5-2
30
Кортнев
17
Стручков
64
Баульчев
13
Кожемякин
36
Фатеев
21
Бороздин
6
Еремин
24
Ткачев
9
Богатырев
20
Середа
48
Чернышов
31
Васильев
4
Лаврухин
4
Лаврухин
31
Васильев
28
Григорян
37
Зяблов
37
Зяблов
28
Григорян
7
Чернышов
91
Сопин
91
Сопин
7
Чернышов
3
Тыняный
21
Баев
21
Баев
3
Тыняный
97
Гаранжа
9
Архипов
9
Архипов
97
Гаранжа
36
Фатеев
92
Белов
92
Белов
36
Фатеев
21
Бороздин
5
Чикунов
5
Чикунов
21
Бороздин
20
Середа
10
Агапцев
10
Агапцев
20
Середа
24
Ткачев
12
Васильев
12
Васильев
24
Ткачев
9
Богатырев
91
Демида
91
Демида
9
Богатырев
Остались в запасе
Тамбов
Локомотив
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ВР
7
Алан Муртазов
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ВР
Остались в запасе
7
Алан Муртазов
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
Статистика матча Тамбов - Локомотив
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Информация о матче
Главный судья:
Илья Тришин
(Балашиха)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Тамбов
Локомотив
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Дьяков пропустит до двух месяцев
2015.09.24 21:06
2
Кубок России. Московское «Динамо» переиграло «Локомотив» из Лисок
2015.09.24 19:52
1
Текстовая трансляция матча «Локомотив» – «Динамо» – на «Бомбардире»
2015.09.24 17:49
«Динамо» сыграет с лискинским «Локомотивом» основным составом
2015.09.24 17:29
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