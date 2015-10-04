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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Краснодар (мол)
Уфа (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 04 октября 2015
Уфа (мол)
04.10.2015, воскресенье, 09:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Краснодар (мол)
90'
Красная карточка
А. Татаев
Красная карточка
С. Кречетов
90'
Красная карточка
П. Аликин
90'
90'
Желтая карточка
Д. Бочкарёв
Замена
А. Мнацаканян
️️️️
В. Журавлев
81'
78'
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
И. Игнатьев
74'
Желтая карточка
И. Жигулев
72'
Желтая карточка
Е. Назаров
66'
Замена
А. Вершинин
️️️️
Д. Воробьев
Желтая карточка
В. Морозов
58'
57'
Замена
Д. Бочкарёв
️️️️
Б. Гурциев
52'
Замена
Д. Васенин
️️️️
И. Черчесов
46'
Замена
В. Брагин
️️️️
Н. Гаджиев
46'
Замена
И. Парадин
️️️️
М. Старков
Замена
Е. Романовский
️️️️
А. Филин
41'
Желтая карточка
С. Тамразов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
85
Эрик Салихов
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
65
Максим Лысенков
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
80
Владислав Скляр
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Уфа (мол)
51
Артур Розыев
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
80
Андраник Мнацаканян
ЦП
84
Максим Молчанов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
97
Андрей Степанов
ЦП
82
Ринат Киреев
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
72
Даниил Бочкарёв
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
11
Даур Квеквескири
ПВ
95
Аслан Вершинин
ЦФ
14
Денис Васенин
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
3-2-3-2
53
Ефимов
57
Хазиев
25
Филин
3
Аликин
48
Морозов
85
Салихов
50
Тамразов
65
Лысенков
95
Кречетов
66
Блинников
90
Журавлев
4-2-1-3
61
Горячкин
5
Татаев
9
Назаров
77
Старков
80
Скляр
90
Черчесов
10
Жигулев
7
Гурциев
10
Воробьев
18
Игнатьев
97
Гаджиев
90
Журавлев
80
Мнацаканян
80
Мнацаканян
90
Журавлев
25
Филин
83
Романовский
83
Романовский
25
Филин
18
Игнатьев
11
Квеквескири
11
Квеквескири
18
Игнатьев
10
Воробьев
95
Вершинин
95
Вершинин
10
Воробьев
7
Гурциев
72
Бочкарёв
72
Бочкарёв
7
Гурциев
90
Черчесов
14
Васенин
14
Васенин
90
Черчесов
97
Гаджиев
11
Брагин
11
Брагин
97
Гаджиев
77
Старков
2
Парадин
2
Парадин
77
Старков
Остались в запасе
Уфа (мол)
Краснодар (мол)
51
Артур Розыев
ВР
84
Максим Молчанов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
97
Андрей Степанов
ЦП
82
Ринат Киреев
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
Главный тренер
Сергей Томаров
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
51
Артур Розыев
ВР
84
Максим Молчанов
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
97
Андрей Степанов
ЦП
82
Ринат Киреев
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Уфа (мол) - Краснодар (мол)
2
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ян Марушко
(Самара)
Стадион:
Нефтяник
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