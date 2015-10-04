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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Краснодар
Уфа - Краснодар: обзор матча 04 октября 2015
Уфа
04.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
49'
С. Фомин
51'
П. Мамаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Краснодар
Желтая карточка
Н. Сафрониди
90'
+3
86'
Желтая карточка
А. Енджейчик
Вторая желтая
Э. Фримпонг
84'
Желтая карточка
С. Фомин
82'
77'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
В. Быстров
Замена
В. Галиулин
️️️️
Д. Стоцкий
75'
Желтая карточка
Э. Фримпонг
71'
59'
Замена
Вандерсон
️️️️
О. Ахмедов
57'
Желтая карточка
А. Гранквист
51'
ГОЛ! 1:1!
П. Мамаев
ГОЛ! 1:0!
С. Фомин
49'
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
А. Засеев
44'
Травма
А. Засеев
43'
41'
Замена
А. Енджейчик
️️️️
В. Калешин
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Никитин
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
44
Сильвестр Игбун
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
4
Семен Фомин
ОП
13
Азамат Засеев
ЦП
14
Марвин Пурье
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
4
Стефан Страндберг
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
3-4-2-1
42
Нарубин
33
Сухов
89
Стоцкий
4
Никитин
70
Сафрониди
29
Пауревич
4
Фомин
34
Кацалапов
44
Игбун
13
Засеев
14
Пурье
4-1-4-1
88
Синицын
17
Калешин
4
Гранквист
6
Сигурдссон
98
Петров
4
Страндберг
34
Быстров
77
Каборе
10
Мамаев
10
Ахмедов
90
Смолов
89
Стоцкий
21
Галиулин
21
Галиулин
89
Стоцкий
4
Никитин
14
Семакин
14
Семакин
4
Никитин
13
Засеев
5
Фримпонг
5
Фримпонг
13
Засеев
17
Калешин
55
Енджейчик
55
Енджейчик
17
Калешин
34
Быстров
18
Газинский
18
Газинский
34
Быстров
10
Ахмедов
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Ахмедов
Остались в запасе
Уфа
Краснодар
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Андрей Лунев
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
78
Денис Кавлинов
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Андрей Лунев
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Диего Карлос
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Уфа - Краснодар
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Суховерхов Сергей (Воронеж)
Ширяев Алексей (Ставрополь)
Делегат:
Мельников Вячеслав (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Анохин Сергей (Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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