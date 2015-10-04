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Расписание матчей
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Локомотив - Амкар-Пермь
Локомотив - Амкар-Пермь: обзор матча 04 октября 2015
Локомотив
04.10.2015, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
27'
А. Коломейцев
77'
А. Самедов
85'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Амкар-Пермь
ГОЛ! 3:0!
А. Миранчук
Пас отдал
У. Ниасс
85'
ГОЛ! 2:0!
А. Самедов
77'
Замена
Р. Янбаев
️️️️
В. Денисов
73'
62'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Б. Идову
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Ндинга
61'
46'
Замена
Г. Пеев
️️️️
А. Чума
Замена
А. Логашов
️️️️
Т. Михалик
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Коломейцев
Пас отдал
У. Ниасс
27'
17'
Замена
Н. Зайцев
️️️️
П. Занев
15'
Желтая карточка
Ф. Огуде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
8
Фегор Огуде
ЛП
30
Брайан Идову
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
89
Александр Прудников
ПП
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
29
Денисов
39
Пейчинович
17
Михалик
49
Шишкин
23
Тарасов
11
Касаев
18
Коломейцев
88
Ндинга
19
Самедов
14
Ниасс
3-3-3-1
57
Селихов
11
Занев
5
Арзуманян
21
Белоруков
91
Бутко
30
Идову
23
Баланович
89
Прудников
8
Шаваев
8
Огуде
21
Чума
29
Денисов
55
Янбаев
55
Янбаев
29
Денисов
17
Михалик
43
Логашов
43
Логашов
17
Михалик
88
Ндинга
59
Миранчук
59
Миранчук
88
Ндинга
11
Занев
3
Зайцев
3
Зайцев
11
Занев
30
Идову
32
Йовичич
32
Йовичич
30
Идову
21
Чума
7
Пеев
7
Пеев
21
Чума
Остались в запасе
Локомотив
Амкар-Пермь
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
5
Януш Гол
ОП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
5
Януш Гол
ОП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Локомотив - Амкар-Пермь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кулалаев Павел (Волжский)
Кудрявцев Александр (Санкт-Петербург)
Делегат:
Баркалов Петр (Москва)
Инспектор:
Бутенко Андрей (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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