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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Валенсия
Атлетик - Валенсия: обзор матча 04 октября 2015
Атлетик
04.10.2015, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 7 тур
3 : 1
Завершен
Валенсия
34'
Э. Ляпорт
60'
М. Сусаета
69'
А. Адурис
20'
Д. Парехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Валенсия
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
86'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
Р. Гарсия
84'
82'
Замена
Родриго
️️️️
А. Гомеш
Замена
С. Мерино
️️️️
И. Уильямс
71'
ГОЛ! 3:1!
А. Адурис
Пас отдал
Р. Гарсия
69'
67'
Желтая карточка
Л. Орбан
66'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
З. Баккали
65'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Негредо
ГОЛ! 2:1!
М. Сусаета
Пас отдал
А. Адурис
60'
58'
Желтая карточка
С. Фегули
58'
Желтая карточка
Ж. Канселу
34'
Желтая карточка
Д. Парехо
ГОЛ! 1:1!
Э. Ляпорт
34'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Данило
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-2-3
1
Ирайсос
3
Этчейта
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
18
Баленсиага
18
де Маркос
14
Сусаета
7
Эчебаррия
9
Уильямс
20
Адурис
14
Гарсия
4-1-3-1-1
1
Хауме
2
Канселу
21
Рубен Везо
13
Мустафи
6
Орбан
8
Фегули
10
Парехо
20
Гомеш
18
Фуэго
11
Баккали
21
Негредо
14
Гарсия
14
Эрасо
14
Эрасо
14
Гарсия
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
9
Уильямс
9
Мерино
9
Мерино
9
Уильямс
11
Баккали
7
Де Пауль
7
Де Пауль
11
Баккали
20
Гомеш
19
Родриго
19
Родриго
20
Гомеш
21
Негредо
9
Алькасер
9
Алькасер
21
Негредо
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Йоель Родригес
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Атлетик - Валенсия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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