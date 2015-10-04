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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Волга
Арсенал - Волга: обзор матча 04 октября 2015
Арсенал
04.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 0
Завершен
Волга
34'
А. Кутьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Волга
Желтая карточка
И. Ершов
90'
+5
Замена
С. Маслов
️️️️
Г. Вуйович
84'
Замена
А. Димидко
️️️️
В. Федотов
80'
75'
Замена
К. Маляров
️️️️
М. Костюков
Желтая карточка
К. Берхамов
74'
67'
Желтая карточка
А. Буйволов
61'
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Маляка
Замена
К. Берхамов
️️️️
А. Кутьин
59'
Замена
С. Игнатьев
️️️️
А. Дудолев
55'
46'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Миносян
46'
Замена
Э. Суханов
️️️️
Н. Саталкин
45'
Желтая карточка
Д. Полянин
ГОЛ! 1:0!
А. Кутьин
34'
26'
Желтая карточка
Леандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
31
Леандро
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
32
Андрей Козлов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-1-3-2
16
Котов
4
Айдов
14
Хагуш
71
Денисов
22
Ершов
18
Кашчелан
19
Федотов
20
Стеклов
18
Дудолев
18
Вуйович
48
Кутьин
4-4-2
25
Нигматуллин
6
Полянин
3
Пасько
25
Буйволов
19
Гарбуз
31
Леандро
13
Замалиев
15
Маляка
7
Миносян
77
Костюков
87
Саталкин
18
Дудолев
27
Игнатьев
27
Игнатьев
18
Дудолев
48
Кутьин
7
Берхамов
7
Берхамов
48
Кутьин
19
Федотов
2
Димидко
2
Димидко
19
Федотов
18
Вуйович
14
Маслов
14
Маслов
18
Вуйович
77
Костюков
7
Маляров
7
Маляров
77
Костюков
87
Саталкин
18
Суханов
18
Суханов
87
Саталкин
15
Маляка
32
Козлов
32
Козлов
15
Маляка
7
Миносян
11
Саркисов
11
Саркисов
7
Миносян
Остались в запасе
Арсенал
Волга
22
Игорь Кот
ВР
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Виктор Булатов
1
Денис Вавилин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
57
Павел Деобальд
АП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Арсенал - Волга
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
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