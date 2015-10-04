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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Динамо К
Ворскла - Динамо К: обзор матча 04 октября 2015
Ворскла
04.10.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Динамо К
18'
В. Буяльский
33'
Антунеш
67'
Д. Гонсалес
71'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Динамо К
Замена
Н. Квасный
️️️️
А. Громов
86'
Замена
Я. Вичный
️️️️
А. Ткаченко
74'
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Ковпак
73'
71'
ГОЛ! 0:4!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Кравец
70'
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Мораес
68'
Замена
М. Велозу
️️️️
В. Буяльский
67'
ГОЛ! 0:3!
Д. Гонсалес
59'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
А. Шиндер
57'
33'
ГОЛ! 0:2!
Антунеш
Пас отдал
О. Гусев
Желтая карточка
А. Ткачук
31'
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Буяльский
Пас отдал
А. Мораес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
39
Александр Ковпак
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Ворскла
50
Ян Вичный
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
16
Сергей Ичанский
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
24
Олег Баранник
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
4-1-1-1-3
21
Ткаченко
4
Даллку
23
Сапай
54
Дитятьев
17
Чеснаков
19
Ткачук
6
Скляр
17
Турсунов
7
Шиндер
28
Громов
39
Ковпак
4-4-1-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
15
Драгович
21
Вида
5
Антунеш
20
Гусев
37
Рыбалка
29
Буяльский
8
Сидорчук
7
Ярмоленко
18
Мораес
21
Ткаченко
50
Вичный
50
Вичный
21
Ткаченко
28
Громов
99
Квасный
99
Квасный
28
Громов
39
Ковпак
24
Баранник
24
Баранник
39
Ковпак
29
Буяльский
44
Велозу
44
Велозу
29
Буяльский
18
Мораес
11
Кравец
11
Кравец
18
Мораес
20
Гусев
10
Гонсалес
10
Гонсалес
20
Гусев
Остались в запасе
Ворскла
Динамо К
27
Дмитрий Кравченко
ОП
8
Владимир Одарюк
ПВ
16
Сергей Ичанский
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
27
Дмитрий Кравченко
ОП
8
Владимир Одарюк
ПВ
16
Сергей Ичанский
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Ворскла - Динамо К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Ворскла
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