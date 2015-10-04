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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зенит - Металлург Л
Зенит - Металлург Л: обзор матча 04 октября 2015
Зенит
04.10.2015, воскресенье, 14:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
2 : 1
Завершен
Металлург Л
54'
А. Ревякин
90+1'
Д. Зинович
67'
Н. Иванников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Металлург Л
ГОЛ! 2:1!
Д. Зинович
90'
+1
Замена
А. Аброскин
️️️️
И. Бикчантаев
90'
Замена
В. Еремеев
️️️️
В. Татарчук
86'
Замена
Д. Зинович
️️️️
А. Адамян
84'
82'
Замена
А. Титов
️️️️
Н. Иванников
76'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Овчинников
67'
ГОЛ! 1:1!
Н. Иванников
65'
Желтая карточка
С. Белоусов
63'
Желтая карточка
А. Овчинников
Желтая карточка
П. Букиевский
63'
59'
Замена
С. Белоусов
️️️️
М. Большаков
ГОЛ! 1:0!
А. Ревякин
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Петр Букиевский
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
3
Максим Игошин
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
23
Евгений Захаров
ЦП
71
Александр Егурнев
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
24
Максим Большаков
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Зенит
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
20
Александр Молчанов
ЦП
21
Денис Булатов
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Металлург Л
1
Иван Скрипник
ВР
18
Андрей Карасев
ЦЗ
14
Глеб Подковыров
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
45
Ринат Тимохин
ЦФ
3-5-1
16
Букиевский
99
Барышников
3
Игошин
25
Ревякин
23
Захаров
71
Егурнев
10
Маматюк
31
Адамян
50
Татарчук
11
Бикчантаев
3-4-3
16
Кобзев
2
Титов
22
Кожемякин
24
Гоцук
5
Викторов
13
Еремеев
7
Иванников
29
Фролов
10
Овчинников
24
Большаков
9
Ахвледиани
50
Татарчук
8
Еремеев
8
Еремеев
50
Татарчук
31
Адамян
38
Зинович
38
Зинович
31
Адамян
11
Бикчантаев
11
Аброскин
11
Аброскин
11
Бикчантаев
7
Иванников
34
Титов
34
Титов
7
Иванников
10
Овчинников
45
Тимохин
45
Тимохин
10
Овчинников
24
Большаков
7
Белоусов
7
Белоусов
24
Большаков
Остались в запасе
Зенит
Металлург Л
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
20
Александр Молчанов
ЦП
21
Денис Булатов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
14
Глеб Подковыров
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
18
Андрей Карасев
ЦЗ
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
20
Александр Молчанов
ЦП
21
Денис Булатов
ЦФ
Остались в запасе
14
Глеб Подковыров
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
18
Андрей Карасев
ЦЗ
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Зенит - Металлург Л
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Первомайский
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