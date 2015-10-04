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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Фигейренсе
Гойас - Фигейренсе: обзор матча 04 октября 2015
Гойас
04.10.2015, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
2 : 3
Завершен
Фигейренсе
Матч
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Статистика матча Гойас - Фигейренсе
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0
0
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0
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
2 : 0
11.12.2016
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фигейренсе
1 : 0
28.11.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
4 : 0
20.11.2016
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фигейренсе
1 : 1
17.11.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
07.11.2016
Фигейренсе
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
Новости команд
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Гойас
Фигейренсе
Защитник клуба РПЛ перешел в команду бразильской Серии B
2025.01.10 10:57
Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку
2025.01.07 13:12
Агент Соуто оценил вероятность перехода 21-летнего бразильца в ЦСКА зимой
2022.12.09 08:56
В «Гойасе» отреагировали на новость об интересе ЦСКА к Соуто
2022.08.18 17:54
ЦСКА может подписать 20-летнего бразильца Соуто
2022.08.18 16:49
Защитник клуба РПЛ перешел в команду бразильской Серии B
2025.01.10 10:57
Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку
2025.01.07 13:12
Агент Соуто оценил вероятность перехода 21-летнего бразильца в ЦСКА зимой
2022.12.09 08:56
В «Гойасе» отреагировали на новость об интересе ЦСКА к Соуто
2022.08.18 17:54
ЦСКА может подписать 20-летнего бразильца Соуто
2022.08.18 16:49
Голкипер «Фигейренсе» пропустил гол с середины поля и в перерыве уехал со стадиона на такси
2017.06.01 00:05
13
«Спартак» является главным претендентом на Клейтиньо
2015.10.17 06:42
5
ЦСКА и «Спартак» претендуют на молодого бразильского игрока
2015.10.15 23:31
6
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