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    • ЦСКА и «Спартак» претендуют на молодого бразильского игрока

    ЦСКА и «Спартак» претендуют на молодого бразильского игрока

    Нападающий «Фигейренсе» Клетиньо попал в сферы интересов ЦСКА и «Спартака».

    Сообщается, что 19-летнего футболиста представители ЦСКА просматривали во время игры чемпионата Бразилии между «Фигейренсе» и «Гоясом». В этом матче Клетиньо отметился двумя голевыми передачами, а его команда победила со счетом 3:2.

    Скауты «Спартака» наблюдали за игроком в ходе встречи против «Фламенго», в которой Клетиньо сделал дубль, а «Фигейренсе» победил со счетом 3:0.

    Кроме того, молодым бразильцем интересуется «Атлетико».

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.10.2015 23:31
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    Комментарии (7)
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    sour12
    1444956702
    уже есть же Витиньё =)
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    Сармат Ростов
    1444975411
    Очередной Кариока?)))
    Ответить
    successful
    1444982126
    Если Атлетико тоже претендует, то нашим клубам навряд ли что-то светит.Думаю бразилец не такой глупый, чтобы менять испанскую лигу, на российскую
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    Alex2712
    1444994289
    Если выберет Спартак то карьере жопа, а в ЦСКА может раскрыться, оставляя за скобками интерес со стороны матрасов
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    ologreds
    1694996985
    numo445483
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