Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Спартак» является главным претендентом на Клейтиньо

    Спортивный директор «Спартака« Дмитрий Попов прибыл в Бразилию, где провел переговоры по трансферу нападающего «Фигейренсе» Клейтиньо. По информации Globo Esporte, вероятность, что форвард останется в бразильском клубе в 2016 году крайне мала.

    Трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 миллионов евро, а действующий контракт форварда рассчитан до 2017 года. Напомним, интерес к Клейтиньо также проявляет и ЦСКА.

    Если переход состоится, «Фигейренсе» заработает только 10% от суммы трансфера. Оставшиеся 90% получат отец игрока, бизнесмен Жорже Машадо и еще три инвестора.

    Источник: Globo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2015 06:42
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ver
    1445054624
    Клейтиньо что, какой-то приз, чтоб на него претендовать, это он должен претендовать на попадание в ЦСКА или Спартак (хотя бы)...
    Ответить
    Диктор
    1445063384
    Ну да Гинеру не впервой покупать игроков,судей,места в чемпионате.ЦСКА это команда которая все покупает,а не выигрывает.
    Ответить
    Garrincha58
    1445067682
    Клейтиньо а как же Дзюбиньо любовь прошла?
    Ответить
    ologreds
    1694996979
    numo445596
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+