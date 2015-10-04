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Шальке-04 - Кельн
Шальке-04 - Кельн: обзор матча 04 октября 2015
Шальке-04
04.10.2015, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Кельн
45'
А. Модест
79'
Я. Герхардт
84'
С. Цоллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Кельн
Желтая карточка
М. Майер
90'
+2
Замена
Б. Хеведес
️️️️
Л. Сане
87'
84'
ГОЛ! 0:3!
С. Цоллер
Пас отдал
К. Фогт
83'
Замена
С. Цоллер
️️️️
М. Риссе
Желтая карточка
Й. Гайс
79'
79'
ГОЛ! 0:2!
Я. Герхардт
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Р. Нойштедтер
78'
70'
Замена
Д. Марох
️️️️
Ю. Осако
69'
Желтая карточка
М. Риссе
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Л. Горецка
66'
58'
Замена
К. Фогт
️️️️
Л. Биттенкурт
50'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Модест
Пас отдал
Л. Биттенкурт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
10
Казуке Нагасава
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Ферманн
80
Кайсара
3
Аого
32
Матип
33
Нойштедтер
30
Гайс
27
Горецка
7
Майер
10
Сане
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
4-3-1-2
1
Хорн
3
Хайнц
4
Соренсен
16
Ольковски
14
Хектор
31
Герхардт
31
Риссе
33
Леманн
32
Биттенкурт
10
Осако
27
Модест
10
Сане
5
Хеведес
5
Хеведес
10
Сане
33
Нойштедтер
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
33
Нойштедтер
27
Горецка
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
27
Горецка
32
Биттенкурт
7
Фогт
7
Фогт
32
Биттенкурт
10
Осако
5
Марох
5
Марох
10
Осако
31
Риссе
6
Цоллер
6
Цоллер
31
Риссе
Остались в запасе
Шальке-04
Кельн
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
26
Филипп Хозинер
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Остались в запасе
10
Казуке Нагасава
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
26
Филипп Хозинер
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Шальке-04 - Кельн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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