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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Бордо
Лорьян - Бордо: обзор матча 04 октября 2015
Лорьян
04.10.2015, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 9 тур
3 : 2
Завершен
Бордо
47'
Б. Муканджо
64'
М. Уорис (П)
79'
З. Туре
38'
Д. Ролан
89'
А. Унас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Бордо
89'
ГОЛ! 3:2!
А. Унас
Пас отдал
М. Пундж
82'
Красная карточка
А. Бийого Поко
Красная карточка
Л. Гассама
82'
81'
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
И. Телин
79'
Желтая карточка
М. Пундж
ГОЛ! 3:1!
З. Туре
Пас отдал
В. Меслуб
79'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
М. Уорис
74'
72'
Замена
А. Унас
️️️️
Д. Ролан
Замена
В. Меслуб
️️️️
М. Бартельмэ
71'
68'
Замена
Жуссие
️️️️
А. Савье
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Уорис
64'
60'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
ГОЛ! 1:1!
Б. Муканджо
Пас отдал
Л. Гассама
47'
Замена
Л. Коне
️️️️
В. Лаутоа
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ролан
Пас отдал
В. Хазри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Лорьян
17
Валид Меслуб
ВР
30
Флоран Шажно
ВР
2
Папе Пайе
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
21
Рэми Мулумба
ЦП
Бордо
40
Жером Приор
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
20
Жуссие
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Леком
6
Лаутоа
89
Гассама
15
Туре
25
Ле Гофф
14
Беллуджу
8
Жуффре
22
Ндонг
12
Муканджо
28
Бартельмэ
20
Уорис
4-2-4
16
Каррассо
22
Гайич
23
Пабло
5
Паллуа
29
Пундж
18
Плашил
71
Бийого Поко
92
Телин
4
Ролан
10
Хазри
6
Савье
20
Уорис
12
Филиппото
12
Филиппото
20
Уорис
28
Бартельмэ
17
Меслуб
17
Меслуб
28
Бартельмэ
6
Лаутоа
5
Коне
5
Коне
6
Лаутоа
6
Савье
20
Жуссие
20
Жуссие
6
Савье
4
Ролан
96
Унас
96
Унас
4
Ролан
92
Телин
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
92
Телин
Остались в запасе
Лорьян
Бордо
99
Денис Буанга
ЛВ
2
Папе Пайе
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
21
Рэми Мулумба
ЦП
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
99
Денис Буанга
ЛВ
2
Папе Пайе
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
21
Рэми Мулумба
ЦП
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Лорьян - Бордо
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Мустуар
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