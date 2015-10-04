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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фрозиноне
Лацио - Фрозиноне: обзор матча 04 октября 2015
Лацио
04.10.2015, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Фрозиноне
80'
Б. Кейта
90+4'
Ф. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фрозиноне
ГОЛ! 2:0!
Ф. Джорджевич
90'
+4
86'
Замена
Н. Кастильо
️️️️
Д. Павлович
85'
Замена
Д. Верде
️️️️
Д. Соддимо
Желтая карточка
Б. Кейта
81'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кейта
Пас отдал
Ф. Джорджевич
80'
74'
Замена
А. Тонев
️️️️
Л. Паганини
Желтая карточка
Ф. Андерсон
67'
Замена
А. Конко
️️️️
Д. Баста
62'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Р. Кишна
61'
Желтая карточка
С. Джентилетти
59'
53'
Желтая карточка
Ф. Дионизи
Желтая карточка
Л. Билья
53'
Замена
Э. Бериша
️️️️
Ф. Маркетти
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Фрозиноне
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-4-1-2
22
Маркетти
8
Баста
29
Худт
19
Джентилетти
19
Лулич
6
Билья
32
Катальди
16
Пароло
7
Андерсон
20
Джорджевич
35
Кишна
4-3-3
1
Леали
5
Бертончини
20
Рози
20
Павлович
6
Бланчард
27
Гучер
13
Чибса
10
Соддимо
7
Паганини
18
Дионизи
9
Чиофани
22
Маркетти
1
Бериша
1
Бериша
22
Маркетти
8
Баста
25
Конко
25
Конко
8
Баста
35
Кишна
17
Кейта
17
Кейта
35
Кишна
7
Паганини
24
Тонев
24
Тонев
7
Паганини
20
Павлович
15
Кастильо
15
Кастильо
20
Павлович
10
Соддимо
10
Верде
10
Верде
10
Соддимо
Остались в запасе
Лацио
Фрозиноне
11
Равель Моррисон
АП
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
7
Алекссандро Фрара
ЦП
31
Маттео Киофани
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекссандро Фрара
ЦП
31
Маттео Киофани
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Лацио - Фрозиноне
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Олимпико
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