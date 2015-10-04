Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Сассуоло
Эмполи - Сассуоло: обзор матча 04 октября 2015
Эмполи
04.10.2015, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Сассуоло
88'
М. Маккароне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Сассуоло
Желтая карточка
Р. Крунич
90'
+2
Вторая желтая
П. Зелински
90'
ГОЛ! 1:0!
М. Маккароне
Пас отдал
П. Зелински
88'
79'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
В. Лорини
79'
72'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
71'
Замена
К. Лариби
️️️️
А. Дункан
61'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Политано
Замена
М. Ливайя
️️️️
А. Диуссе
61'
Замена
Р. Маиелло
️️️️
М. Бюхель
42'
35'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Желтая карточка
Л. Тонелли
26'
17'
Желтая карточка
Э. Терранова
Желтая карточка
П. Зелински
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Роналдо
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
4-4-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
26
Тонелли
21
Коста
16
Лорини
10
Диуссе
7
Зелински
33
Крунич
10
Бюхель
20
Пуччарелли
7
Маккароне
4-3-1-2
47
Консильи
24
Врсалько
28
Каннаваро
13
Пелузо
20
Терранова
32
Дункан
6
Миссироли
4
Маньянелли
21
Политано
92
Дефрель
9
Флоро Флорес
16
Лорини
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
16
Лорини
10
Бюхель
8
Маиелло
8
Маиелло
10
Бюхель
10
Диуссе
10
Ливайя
10
Ливайя
10
Диуссе
32
Дункан
5
Лариби
5
Лариби
32
Дункан
21
Политано
11
Сансоне
11
Сансоне
21
Политано
9
Флоро Флорес
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Эмполи
Сассуоло
27
Лука Биттанте
ЦЗ
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
10
Роналдо
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
10
Роналдо
ЦП
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Эмполи - Сассуоло
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Эмполи
Сассуоло
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+